Confira a lista de roupas e acessórios inusitados

Relógio Serpenti Tubogas

Para quem considera todos os relógios parecidos este modelo feminino da Bulgari prova que não é bem assim. Ele dá duas voltas no pulso, tem caixa curva de 35 milímetros em aço inoxidável, movimento a quartzo, bezel cravejado com diamantes, lapidação brilhante e mostrador de opalina prateada. R$ 53 mil. bulgari.com

Óculos Spy

Chamativos como a máscara da Mulher Elástico, de “Os Incríveis”, os novos óculos escuros da linha spy da Marni têm corpo de acetato e lentes olho de gato coloridas. Para quem não quer passar despercebido é a uma escolha sem erro. Preço sob consulta. marchon.com

Bolsa Rai

Lançamento da marca britânica Bottletop, é tricotada manualmente num ateliê em Salvador com 1.236 lacres de lata. Todo o acabamento é feito a partir de couro da Amazônia que não favorece o desmatamento e cada peça leva dois dias para ficar pronta. Preço sob consulta. bottletop.org

Tênis Air Max 270 React

Jaqueta jeans

Tida como contestadora e conhecida por questionar os limites do comportamento, a Levi’s imprime esse espírito nesta jaqueta jeans com braços e ombros feitos com tecido camuflado. R$ 439,90. levi.com.br

Colar Diva’s Dream

O colar da grife Bulgari com pingente em forma de leque é feito de ouro rosa 18K com cornalina e diamante. Ele homenageia os mármores usados nas Termas de Caracala, em Roma, que já foram o segundo maior complexo de banhos públicos da cidade. R$ 8.800. bulgari.com