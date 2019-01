Confira os filmes que chegam essa semana aos cinemas

Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

Pré-estreias

Normandia Nua

Ação. Dir. Philippe Le Guay. Com François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison. Mêle sur Sarthe, pequena cidade na Normandia, sofre com uma terrível crise econômica. O prefeito local, Georges Balbuzard, enxerga na passagem do fotógrafo Blake Newman, conhecido por deixar multidões nuas em suas obras, a saída para salvar seu povo. 14 anos.(Normandie Nue, França/2018, 110 min.)

Se a Rua Beale Falasse

Ação. Dir. Barry Jenkins. Com KiKi Layne, Stephan James, Regina King. Tish, uma jovem de 19 anos, luta para livrar da cadeia o amor da sua vida, Fonny, preso injustamente, acusado de um terrível crime. Grávida e lutando contra o racismo, ela espera vê-lo livre a tempo do nascimento de seu filho. 14 anos. (If Beale Street Could Talk, EUA/2018, 120 min.)

Shade – Entre Bruxas e Heróis

Aventura. Dir. Rasko Miljkovic. Com Mihajlo Milavic, Jelena Jovanova, Silma Mahmuti. Jovan é um menino tímido com uma leve paralisia cerebral que constantemente usa a imaginação para escapar da realidade em que vive. No seu imaginário, ele é um poderoso super-herói com a missão de combater a criminalidade. Uma nova amizade pode fazer com que ele precise encarar o mundo real. 12 anos. (Zlogonje, Sérvia/2018, 86 min.)

ESTREIAS

BTS World Tour Love Yourself In Seoul

Musical. Dir. Big Hit Entertainment. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-Joon Kim, Seok-Jin Kim, Tae-Hyung Kim,Ji-Min Park. Registro da disputada turnê mundial da banda coreana BTS no Estádio Olímpico de Seul no ano passado. As imagens reforçam a dimensão alcançada pelos sete rapazes membros do grupo de K-pop, que se tornou um verdadeiro fenômeno internacional. Livre. (BTS World Tour Love Yourself In Seoul, Coreia Do Sul/2018, 130 min.)

Creed II

Drama. Dir. Steven Caple Jr.. Com Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Adonis Creed segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe. Apesar de toda a desconfiança que o acompanha, ele conta com o apoio de Rocky. Para deixar tudo ainda mais difícil, ele terá como adversário um lutador que tem forte ligação com o passado de sua família. 12 anos. (Creed II, – EUA/2018, 129 min.)

Eu Sou Mais Eu

Comédia. Dir. Pedro Amorim. Com Kéfera Buchmann, Giovanna Lancellotti, João Côrtes. Camila Mendes é uma pop star arrogante que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida com uma volta ao passado. É na adolescência novamente que ela encara questionamentos e se vê vítima de bullying. Cabeça, seu único amigo, se dispõe a ajudá-la encontrar seu verdadeiro eu. 12 anos. (Brasil/2018, 98 min.)

A Favorita

Drama. Dir. Yórgos Lánthimos. Com Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman. Na Inglaterra do século 18, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua influência na corte como confidente e amante secreta da Rainha Ana. Ela vê seu posto ameaçado com a chegada de Abigail Masham, que logo se torna a queridinha da rainha. Sarah e Abigail, então, travam uma batalha feroz pelo poder. 14 anos. (The Favourite, EUA – Reino Unido/2018, 119 min.)

Green Book – O Guia

Drama. Dir. Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Tony Lip precisa arrumar um trabalho após ver sua discoteca fechar as portas. É quando ele fica sabendo que um famoso pianista precisa de um segurança para acompanhá-lo em sua próxima turnê. De início, a relação dos dois se mostra conflituosa, mas, ao longo dos dias, um verdadeiro vínculo acaba surgindo durante a viagem. 12 anos. (Green Book, EUA/2018, 100 min.)