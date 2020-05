Fim de semana: 6 novas séries para assistir em casa

Eu Nunca… (2ª temporada)

“Eu Nunca” conta a história de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), uma garota que ficou paralítica e perdeu o pai no primeiro ano do ensino médio e que quer começar uma nova vida do segundo ano do colegial. A protagonista busca um namorado, e Paxton (Darren Barnet) é o principal pretendente. A história apresenta os dilemas do dia a dia de estudantes secundaristas. A produção indiana não apenas tem como uma das criadoras Mindy Kaling, que interpretou Kelly em “The Office”, como o roteiro também é baseado na vida da própria autora.

Estreou em 27/04, na Netflix

Cozinhando com Nadiya

Na série de gastronomia “Cozinhando com Nadiya”, Nadiya Hussain traz dicas de culinária, ingredientes e receitas rápidas, ideais para economizar tempo, mas aproveitar uma boa refeição. A protagonista britânica é uma padeira, colunista, autora e apresentadora de televisão. Ela se tornou famosa após ganhar a sexta temporada do reality show The Great British Bake Off, em 2016. Na série, Nadiya compartilha receitas para fazer em piqueniques, para uma reunião em família, e até mesmo pratos para fazer com os restos que estão na geladeira.

Estreou em 29/04, na Netflix

Três Metros Acima do Céu

A série italiana “Três Metros Acima do Céu”, descrita como uma história de amor moderna, é dirigida por Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi. O elenco é composto por Coco Rebecca Edogamhe, como Summer; Ludovico Tersigni, como Ale; Andrea Lattanzi, como Dario; Amanda Campana, será Sofia. No roteiro, Ale, um ex-campeão de motos, e Summer, uma garota com medo de deixar a sua família para novas experiências, são atraídos um pelo outro. Os dois se conhecem durante as férias e o tempo juntos os afastará do que eram antes de se conhecerem.

Estreou 29/04, na Netflix

Drifting dragons

–

A produção é originalmente um mangá escrito e ilustrado por Kuwabara Taku. A adaptação da série para a televisão foi anunciada em 15 de março de 2019. A produção é animada pela Polygon Pictures e dirigida por Tadahiro Yoshihira; Makoto Uezu cuida da composição; Kyoko Kotani projeta os personagens e Masaru Yokoyama é responsável por compor a música.

Estreia 30/04, na Netflix

Battlestar Galactica

A segunda guerra contra os Cylons terminou. As Doze Colônias foram destruídas e a “Battlestar Galactica” foi a única nave que escapou. Agora, o comandante Adama e a presidente Laura Roslin lideram uma frota de refugiados em uma suposta busca pela lendária colônia perdida, a Terra. Na história, os humanos surgiram em um planeta distante chamado Kobol, em um passado longínquo. Com o tempo, esse planeta não pôde mais suportar a vida e os humanos, organizados em treze tribos precisaram procurar outro planeta em outro sistema solar.

Estreia em 1/5, na Amazon Prime Video

Upload

“Upload”, a nova série da Amazon é do mesmo criador de “The Office”. Na produção, Nathan, um desenvolvedor de aplicativos, sofreu um acidente de carro, morreu e foi para uma outra realidade. Neste mundo futuro, ele precisa escolher entre cirurgia e morte, apenas para ter sua consciência “carregada” em uma vida após a morte virtual. A história se passa em uma realidade futurista e apresenta também Nora (Andy Allo), uma jovem que trabalha no atendimento ao cliente de um luxuoso ambiente de realidade virtual, para onde Nathan é levado após morrer prematuramente.

Estreia em 1/5, na Amazon Prime Video