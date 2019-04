No Comida di Buteco 2019, bares em 21 cidades oferecem petiscos a R$ 20

São Paulo – Até o dia 12 de maio acontece em 21 cidades do país o concurso “Comida di Buteco”, que tem como objetivo valorizar a cultura de botecos e cozinha de raiz. A novidade dessa edição é que os petiscos participantes, em todo o Brasil, terão preço fixo de 20 reais em comemoração aos 20 anos do concurso.

No período, os participantes do evento criam uma porção de petisco para concorrer ao concurso, que é servida aos clientes. Para avaliar as porções, o público e um corpo de jurados visita, vota e elege o campeão, após avaliar quatro categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida). O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e, o dos jurados, 50%.

Os estabelecimentos selecionados para participar do evento têm algumas características em comum: o dono sempre está à frente do negócio, o bar não pertence a redes ou franquias e geralmente foi iniciado na própria casa do proprietário. Além disso, o pequeno comércio tem a identidade de seu proprietário e costuma empregar outras pessoas da família do dono.

O evento, criado em 2000 na cidade de Belo Horizonte, elege também, desde 2016, o “Melhor Buteco do Brasil”. Nessa segunda etapa, em junho, uma comissão de jurados vai visitar os campeões de cada cidade avaliando sua performance nas quatro categorias. Cada campeão recebe três jurados (um jurado da sua cidade e dois de outras cidades). A partir dessa avaliação é eleito o melhor boteco, que será conhecido e premiado no mês de Julho.

Veja abaixo a galeria com alguns petiscos participantes em botecos de São Paulo:

"Queridinha da Casa", do Elídio Bar: linguiça calabresa curada com molho de gorgonzola e farofa

"3 é 20" do Clã Destino: tapiocas com creme de abobora e carne de panela e especiarias

"Sobrinha", do Chopp do Alemão: carnes selecionadas, temperadas e cozidas com especiarias sobre uma polenta cremosa; bolinhos das carnes e molhos de carne e maionese

"Arancini do Pescador" do Boteco do Plínio: bolinho de massa de risoto de camarão, recheado com salmão, cream cheese e especiarias

"Bolinho de Rabada" do Boteco da Dona Tati: quatro bolinhos de polenta com recheios de rabada e jambu

"Escondidinho do Alemão", do Bar Zur Alten Muhle: escondidinho de fraldinha desfiada com mandioca cremosa e molho de pimenta

"Punhetinha de bacalhau à moda" do Boteco do Murruga: bacalhau desfiado com cebola, azeite e azeitona; batatas e pãozinho especial

"Memórias de um domingo na casa da vó Jamile", do Bar São Jorge: kafta bovina com molho de iogurte e hortelã, pequenas porções de homus e babaganuche e pão árabe

"Lampião", do Bar Estrela da Matriz: bolinho de baião de dois recheado de charque e queijo coalho, com molho de azeite de oliva, rapadura ralada e pimenta de cheiro

"Baião do pastel", do Bar dos Cornos: pastel crocante recheado com baião de dois

"Trouxinhas de Cambuci", do Bar do Zé Alegre: pimenta Cambuci recheada com carne de costela desfiada, cozida e refogada, envolvida em massa de pastel; azeite com ervas, "chorinho" do recheio e pimenta Cambuci em conserva

Veja a lista completa dos bares e petiscos participantes na cidade de São Paulo.

Outras cidades

Na região Sudeste, o “Comida Di Buteco” é realizado em cinco cidades de Minas Gerais (Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Poços de Caldas), além da região do Vale do Aço (Timóteo, Ipatinga e Coronel Fabriciano), também no estado. Em São Paulo, é realizado na capital, Campinas, Jaguariúna, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. No Rio de Janeiro, é realizado na capital e Baixada Fluminense

Já na região Nordeste o concurso realizado em Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia; em Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco; e em Fortaleza, no Ceará.

Na região Norte o evento acontece em Manaus, no Amazonas, e Belém e Ananindeua, no Pará.

No Sul do país, o “Comida Di Buteco” acontece em Florianópolis, em Santa Catarina; Curitiba, no Paraná, e em Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.

Na região Centro-Oeste, acontece em Brasília, Guará, Águas Claras e Taguatinga, no Distrito Federal, e Goiânia e Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Para ver outros botecos e petiscos participantes, visite o site do evento.