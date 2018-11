Compra do bem: 5 eventos de consumo consciente para curtir em SP

São Paulo – Em um mundo que sucumbe a padrões de produção e consumo insustentáveis, conceitos como consumo consciente, venda direta do produtor para o consumidor, valorização do fazer manual e da identidade local, produção sob demanda (sem desperdício) e comércio justo têm ganhado espaço.

Mais do que jargões bonitos, esses novos valores podem ser conferidos na prática nas feiras e eventos que pipocam nas grandes cidades, especialmente no eixo Rio-São Paulo. É fácil de entender. Por um lado, a instabilidade econômica fez muitos brasileiros se reinventarem na carreira e descobrirem novos talentos — muitos deles criativos — e, por outro, a expansão de uma consciência mais preocupada com o impactos do consumo no meio ambiente e nas próprias pessoas nos convida à revisão de hábitos.

“Graças ao amplo acesso à informação, auxiliado pelas redes sociais, o consumidor tem buscado por mais informações e questionado com mais firmeza as práticas de produção”, dizem as sócias Clarissa Muniz e Je Muniz, à frente da feira carioca O Mercado, um dos principais eventos cariocas de fomentação do comércio justo, criativo e sustentável, que expõe pela segunda vez em São Paulo neste fim de semana.

“Debates ligados a empreendedorismo, sustentabilidade, direitos sociais, ecologia e micro economia têm feito com que o consumidor se veja como parte importante dessa cadeia de consumo e apto a influenciar diretamente nela a medida que escolhe por consumir produtos provenientes de uma escala de produção mais justa, limpa e transparente. É um público com mais informação, melhor nível cultural e que ajuda a propagar essa forma de consumo”, acrescentam as sócias.

E elas não estão sozinhas na terra da garoa. Entre novembro e dezembro, outros eventos programados para a cidade vão reunir moda, design, artesanato e muitos comes e bebes, tudo com uma pegada autoral e consciência ambiental. Confira a seguir.



O Mercado / 10 e 11 de novembro

Criado em 2010, o Mercado traz mais de 80 marcas à São Paulo, para promover o comércio justo, criativo e consciente. Além de grande variedade de produtos artesanais, de moda, design, decoração e bem-estar, a programação terá ainda flash tattoo, oficinas gratuitas de confeitaria infantil e comidinhas.

Endereço: Club Homs – Avenida Paulista, 735, próximo ao metrô Brigadeiro

Funcionamento: de 12h às 20h

Mais informações aqui.

Feira Jardim Secreto / de 29/11 a 02/12 e 15/12

O nome já diz quase tudo. A Feira Jardim Secreto nasceu em 2013 com o propósito de ocupar espaços verdes da cidade e estimular a troca conhecimento e consumo consciente ao ar livre. O apelo “secreto” refere-se à curadoria dos expositores dos mais diversos ramos: comidinhas e bebidas artesanais para todos os gostos, cosméticos naturais, artigos de moda e design exclusivos, shows e decoração que tornam o evento um “achado” na selva de pedra paulistana. A Feira Jardim Secreto acontece em duas edições neste fim de ano.

Funcionamento: Edição Extra – de 29/11 a 02/12 das 12h as 20h, no Galpão Jardim Secreto, Rua Major Sertório, 209 / Especial de Natal – 15 de dezembro (sábado), das 11:00 as 20:00 na Praça Dom Orione.

Mais informações aqui.

Feira Las Plantas /11 de Novembro e 18 de novembro

Nada como plantinhas para dar um up na vida entre quatro paredes, não é mesmo? Para os amantes de jardins em apartamento, a pedida é a Feira Las Plantas, que reúne produções verdes inusitadas para decorar a casa ou presentear nas festas de fim de ano. Felizmente, ela acontece em duas edições neste mês.

11/11: Feira Las Plantas no MicBR (Mercado das Indústrias Criativas do Brasil), das 10h as 17h no Parque Mário Covas na Avenida Paulista, 1853.

18/11: Feira Las Plantas e Cristais, das 10h às 18h na Casa Jaya – Espaço Eco-cultural, Rua Capote Valente, 305.

Mais informações aqui.

Bazar da Praça / de 29 de novembro à 2 de dezembro (quinta à domingo)

A edição de fim ano do Bazar da Praça está em clima natalino. Cerca de 70 marcas autorais vão ocupar o antigo casarão da Casa Panamericana com exposições de acessórios, bolsas e sapatos, joias, roupas e cosméticos de apelo natural. Shows, oficinas para crianças e comidinhas fazem do evento um agradável passeio em família.

Endereço: Casa Panamericana – Av. Professor Fonseca Rodrigues 197, Alto de Pinheiros

Funcionamento: Das 10hs às 20hs

Mais informações aqui.

Espaço Colletivo + Casa Manual / permanente

O espaço reúne cerca de 100 projetos artesanais de moda, beleza e bem-estar, design, artigos infantis, decoração e gastronomia. E vira e mexe realiza oficinas com artesãos para quem quer se aventurar pelo mundo de trabalhos manuais ou começar um negócio na área.

Endereço: MorumbiShopping – Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 – São Paulo/SP

Funcionamento: de segunda a sábado (10h às 22h) e domingos e feriados (14h às 20h)

Mais informações aqui.