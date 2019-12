Compositora da música de “Friends”, Allee Willis morre aos 72 anos

São Paulo – Allee Willis , compositora da música “I’ll be there for you”, conhecida por ser o tema de abertura do seriado americano “Friends”, morreu ontem (24) aos 72 anos em razão de uma parada cardíaca, segundo a BBC.

Allee morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela venceu dois prêmios Grammy Awards e foi indicada ao Emmy pela música da abertura do seriado, que foi gravada pelo grupo The Rembrandts.

O Instagram oficial da compositora compartilhou a notícia sobre sua morte com a legenda: “Estamos extremamente chocados e devastados ao compartilhar essa notícia”.

Prudence Fenton, parceira de Allee, publicou uma homenagem no Instagram. Veja abaixo: