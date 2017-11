Companhia americana lança programa inovador para brasileiros

Um projeto inovador e pioneiro no Brasil promete revolucionar, promover experiências profundas e apresentar uma visão extraordinária sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo aos brasileiros.

A Yes7 Trip Business, empresa americana que atua no segmento de bleisure travel (viagens de negócios e lazer), levará brasileiros aos Estados Unidos para adquirirem conhecimento e viverem experiências in loco em corporações que são referência no mundo dos negócios. Já pensou você nos bastidores dos maiores cases de sucesso do mundo?

Na ocasião, os viajantes poderão ter a oportunidade de vivenciar experiências com empresas que inspiram, motivam e são exemplo de gestão nos negócios. O evento acontece em março de 2018 na cidade de Orlando, e o encerramento será em Miami. Ambas as cidades ficam no estado da Flórida.

Ficou curioso? Até seus projetos sairão do papel quando você se vir como participante desse programa. A abertura será em Orlando, cidade que é sinônimo de ação, diversão e imaginação. Inicialmente os viajantes terão um momento de confraternização e conhecerão mais a fundo tudo o que vai acontecer. A melhor forma de aprender é aprender com quem sabe. Por isso, no Business Program Yes7, todas as palestras, workshops e demais momentos de aprendizado serão com os CEOs dos cases e pessoas que são referência no mundo business. Todo o evento terá tradução simultânea.

Os participantes poderão organizar projetos e aprender sobre negócios na prática no Centro de Empreendedorismo Americano. Destaque para a palestra “Internacionalização dos Produtos e Serviços”, que ajudará o viajante a expandir sua própria visão de mundo.

A próxima parada será no Orlando City Soccer, time de futebol que não para de crescer, muito graças ao trabalho do carioca Flávio Augusto. O empresário comprou 87% das ações do clube, criou um novo estádio, que é rota turística na cidade dos parques temáticos, e alcançou todos os requisitos que garantiu o clube na MLS, principal liga de futebol (soccer) dos Estados Unidos. Os brasileiros poderão aprender sobre branding (gestão de marca e imagem de uma empresa), almoçar e conhecer as instalações do Orlando City Stadium, novo estádio do clube.

A Nasa, maior agência espacial do mundo, também está entre as companhias que integrarão o programa. Com exclusividade, os participantes do Business Program Yes7 terão a oportunidade de aprender sobre empreendedorismo por meio de um olhar clínico próprio da empresa. O treinamento também contará com muitos momentos incríveis de interação, entre eles, uma volta pelo universo por meio de simuladores – a experiência fará você se sentir no espaço. Além disso tudo, o viajante poderá almoçar acompanhado de um astronauta que revelará curiosidades sobre missões espaciais e outros assuntos da Nasa.

Já no momento personalizado de imersão, os participantes aprenderão sobre como colocar suas ideias em prática tomando decisões assertivas que potencializam o autoconhecimento e a capacidade de liderança de si.

Se você acha que isso é tudo, o restante da programação está de “tirar o fôlego”. Que tal um sobrevoo de helicóptero para contemplar os principais parques temáticos de Orlando? Será sensacional! Em outro momento, os brasileiros poderão voltar à Idade Média em um show personalizado e entrar a fundo em um momento cultural e histórico. Os participantes terão direito à área vip e a um jantar ao estilo medieval.

O encerramento do programa será na magnífica e badalada Miami. Na ocasião, a Yes7 proporcionará uma festa em um luxuoso iate com direito a passeio, bebida e comida totalmente liberadas. A festa é um presente para aqueles que participarão do evento e voltarão com uma visão extraordinária sobre o mundo dos negócios. Quem fizer o Business Program Yes7 e cumprir todos os requisitos preestabelecidos no programa receberá certificação americana. Conheça o Business Program Yes7 pelo site: http://www.yes7tripbusiness.com

*Por Agatonio Lopes (Jornalista – Assessor de Comunicação da Yes7 Trip Business)