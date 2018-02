Como vencer o bolão do Oscar

Analisamos os resultados das premiações dos sindicatos — como o SAG Awards ou Prêmio do Sindicato de Produtores — entre 2000 e 2017 para ver se costumavam adivinhar os vencedores do Oscar. Os resultados chegam a coincidir 82%.

MELHOR ATRIZ

70% de chance de ir para Frances McDormand por Três Anúncios Para Um Crime

MELHOR ATOR

76% de chance de ir para Gary Oldman por O Destino de Uma Nação

ATRIZ COADJUVANTE

76% de chance de ir para Allison Janney por Eu, Tonya

ATOR COADJUVANTE

58% de chance de ir para Sam Rockwell por Três Anúncios Para Um Crime

ROTEIRO ORIGINAL

64% de chance de ir para Corra!

ROTEIRO ADAPTADO

64% de chance de ir para Me Chame Pelo Seu Nome

DIREÇÃO

82% de chance de ir para Guillermo del Toro por A Forma da Água

MELHOR FILME

64% de chance de ir para A Forma da Água

A Academia gosta mais de Meryl Streep do que o sindicato de atores. Ela venceu apenas uma vez o prêmio sindical, apesar de ter três Oscars. Também há discrepâncias nas nomeações: 21 no Oscar contra 11 no SAG.

Em 2013, o favorito do sindicato de diretores era Ben Affleck. A Academia, porém, o ignorou: ele sequer foi indicado ao Oscar.

Em 2017, o sindicato dos produtores jurava que La La Land ia ganhar o prêmio de melhor filme, e acertou — por apenas 210 segundos. O verdadeiro vencedor do Oscar, Moonlight, foi vítima de uma confusão de envelopes.

No ano passado, houve uma confusão de categoria. O sindicato dos roteiristas considerou Moonlight um roteiro original — mas a Academia o inscreveu como adaptação. Pouco importou: o filme levou ambos.

