Como usar tijolos aparentes em diferentes cômodos da casa

São Paulo – Além de trazer um clima despojado e aconchegante para a casa, o tijolo aparente tem funcionalidades interessantes, como um bom isolamento térmico, acústico, durabilidade e ainda um custo baixo.

É possível criar uma decoração linda e funcional para os ambientes ao escolher esse material, sem a necessidade de grandes intervenções. O que, aliás, é uma ótima notícia para quem quer repaginar espaços.

Ele pode ser usado tanto na textura original, como pintado nas cores de sua preferência. E como o sua estética é muito versátil, adaptando-se a diversos estilos, o tijolo aparente pode ser aplicado em diversas áreas da casa.

–

Saiba como compor uma bela decoração em cada ambiente, usando esse elemento natural de forma criativa em sua casa. Confira as dicas elaboradas pela equipe de especialistas do Viva Decora:

Na sala

Por ser um material versátil e combinar com vários estilos, é possível criar diferentes composições com a sua utilização na casa.

Se a ideia é usar um mobiliário mais moderno e criar um ambiente contemporâneo, uma dica é utilizar os tijolos à vista pintados de branco, que trazem a aparência de um ambiente mais clean, leve e delicado.

A utilização desse método não recebe lixamento, o que traz mais facilidade para a sua aplicação.

A neutralidade que este efeito traz permite investir em móveis mais modernos e de design diferenciado.

–

Para criar uma atmosfera mais rústica nesta área da casa, é possível utilizar o tijolo aparente em tonalidades claras também, mas com um acabamento envelhecido.

Para conseguir este efeito, conhecido como junta frisada, a técnica é sobressair o rejunte em diferentes níveis, pois a argamassa não preenche totalmente o espaço.

Neste caso, vale inserir elementos naturais na decoração como plantas e móveis de madeira.

–

Usado em sua cor natural, o tijolo pode criar um ambiente moderno quando combinado com os elementos certos:

Use uma estrutura de metal aparente para a fiação da iluminação, pendentes modernos e acrescente objetos de valor pessoal, um técnica que está muito em alta: discos de vinil, toca discos e pôsteres da banda favorita são perfeitos para criar esta atmosfera despojada para a sua casa.

–

Neste exemplo, o rejunte não fica aparente, por isso dá um efeito em que os tijolos parecem estar empilhados.

A área da lareira também é uma oportunidade para a instalação dos tijolinhos à mostra, já que remetem a um ambiente rústico e acolhedor.

Nas área Gourmet

O isolamento térmico que o tijolo aparente proporciona faz dele um ótimo material para churrasqueiras e fornos à lenha, em áreas gourmet.

O material pode compor toda a área de churrasco e do forno.

–

Para combinar com o efeito rústico do tijolo aparente, vale investir em móveis tradicionais em madeira.

A atmosfera acolhedora fica perfeita para o almoço em família

Para a instalação nessas áreas, deve-se atentar para a realização de acabamento impermeabilizado, para assim evitar o aparecimento de fungos, limo e retardar o desgaste do material.

–

Nos quartos

O tijolo no estilo de demolição pode ser uma ótima opção de decoração para um quarto moderno.

Fazer a sua instalação apenas eu um pedaço de uma parede de destaque traz um charme especial para o quarto.

Este acabamento é interessante pois tem uma aparência mais rústica, que é alcançada pela retirada do reboco.

A união com outros artigos decorativos, estantes com objetos de decoração que remetam ao seu estilo e ornamentos metálicos, podem trazer um ar mais descolado ou mais aconchegante, dependendo da forma com que você escolher harmonizar.

–

Uma opção para economizar no investimento e evitar o quebra qurbra de uma reforma, é a instalação de papéis de parede que imitam o tijolo, facilmente encontrados em lojas especializadas.

O mais difícil mesmo é não se apaixonar pelos tijolinhos aparentes. Escolha o estilo que mais combina com você e sua casa e mãos à obra.