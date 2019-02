Como usar bancos de jardim para decorar outros cômodos da casa

Viva Decora, com edição de Redação EXAME

Existem vários móveis e objetos de decoração com os quais os arquitetos e designers podem contar para deixar os ambientes mais bonitos e funcionais.

Dentre todos está o seat garden ou garden seat, uma peça bastante charmosa que é encontrada à venda nas lojas mais caras e sofisticadas de artigos para casa.

Veja abaixo como você pode utilizar os garden seats em qualquer cômodo da casa, principalmente na sala de estar.

Origem

O garden seat é um tipo de banco de jardim —esta é, justamente, a tradução literal de seu nome. Sabe-se que sua origem é oriental, mais precisamente chinesa.

Só não se tem ideia de há quantos anos faz parte da decoração de exteriores e interiores de edificações. Originalmente, sua estrutura era feita de porcelana e seu formato era de barril, quase sempre vazado.

Para muitas sociedades, o garden seat era utilizado junto de outros objetos decorativos como símbolo de riqueza. Mesmo com o passar do tempo ele ainda continuou a ser visto do mesmo modo.

Hoje em dia, somente ambientes de residências mais chiques expõem modelos de bancos de jardim semelhantes. A diferença é que, agora, eles ganharam novas utilidades.

Uso

Atualmente, existem vários modelos diferentes de garden seats à venda nas lojas de móveis para a casa. Alguns lembram os originais, feitos em porcelana.

Mas também há versões em outros formatos, cores e materiais, como madeira, vime, plástico, ferro, alumínio, fibras naturais, entre outros. Para áreas molhadas ao redor da piscina, por exemplo, nada melhor do que uma peça feita em acrílico ou rattan.

No Brasil, algumas empresas apresentam os garden seats em seus catálogos com o nome de banco, banqueta ou tamborete. Só que eles esclarecem que seu formato pode ser ainda mais ousado.

Além disso, dizem que os decoradores podem usar os bancos para quebrar a linearidade e dar mais personalidade aos ambientes de casas e apartamentos —acabando como um item de destaque no conjunto mobiliário.

Combinações

Os garden seats combinam com muitos tipos de decoração. Para um estilo mais clássico tem os em porcelana. Moderno, os metálicos ou transparentes. Rústico, os em madeira. E romântico, os em material natural.

O bom é que eles são não só utilizados em jardins, mas também em salas, quartos, banheiros e outros lugares, oferecendo várias funções dependendo da criatividade do arquiteto ou designer.

O garden seat escolhido pelo projetista pode fazer conjunto com outros móveis e criar um cenário todo especial. Pode-se obter um visual mais despojado e divertido com apenas uma peça colorida.

As de textura marcante são mais interessantes e se destacam ao olhar. E as claras e amenas suavizam os espaços e complementam itens de decoração maiores e de tons fortes chamativos.

Funcionalidade

Já se sabe que os garden seats têm seu lugar garantido em proposta de jardins. Acontece que eles também podem ser utilizados na ambientação de interiores de edificações tanto comerciais quanto residenciais.

Realmente, é uma peça coringa para arquitetos e designers, ajudando a dar um toque exclusivo para as decorações. União perfeita de beleza, delicadeza e versatilidade.

Em imagens coletadas de revistas e sites de moda para a casa, é possível ver muitos exemplos de garden seats usados como assentos extras nos ambientes. Mas, eles também são capazes de servir de apoio para os pés estando ao lado de uma cama ou sofá.

Também de criado-mudo, mesa de centro ou auxiliar – sendo suporte de copos, livros, abajures e mais. E ainda fazendo conjunto com um aparador ou penteadeira.

Já imaginou quantas utilidades pode ter um garden seat para a decoração de interiores? Você compraria uma peça assim para valorizar a sua casa? E onde você colocaria tal peça?

No quarto, varanda, sala, banheiro ou hall de entrada? E qual o estilo escolheria? Reveja as imagens e dicas apresentadas neste texto para responder às questões.

Essas dicas de decoração com garden seat foram criadas pela equipe Viva Decora.