Como três xícaras de café por dia podem proteger seu coração

São Paulo – Muitas são as investigações que giram em torno dos benefícios e malefícios do café para a saúde. Um novo estudo publicado recentemente no Journal of American College of Cardiology sugere que a cafeína pode agora ser forte aliado à saúde do coração e prevenir inclusive algumas anomalias.

Por ser um estimulante, algumas pesquisas anteriores questionavam se a segunda bebida mais popular do mundo poderia ser prejudicial ao coração, uma vez que o consumo pode acelerar seu ritmo.

Neste novo estudo, pesquisadores sugeriram que o café pode agora proteger o coração da fibrilação atrial, uma espécie de arritmia que faz com que o órgão bata de forma irregular.

Por ter ação antioxidante, a cafeína ajuda a neutralizar resíduos negativos das células, preservando assim a saúde do tecido e aumentando a longevidade do músculo cardíaco.

A recomendação, no entanto, é que a dose diária de cafeína não ultrapasse 300 miligramas, aproximadamente três xícaras.

Outra indicação importante é que a cafeína seja consumida em forma de café ou chá e nunca nos energéticos, pois esses contêm em sua composição elementos que podem ser prejudiciais à saúde.