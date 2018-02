Como pessoas extremamente ricas dizem “eu te amo”

O Taj Mahal foi construído como uma carta de amor. Encomendado pelo imperador mogol Shah Jahan em 1631 para homenagear sua noiva adolescente, que havia morrido no parto, a construção envolveu o trabalho de 22.000 trabalhadores e de mil elefantes. Esse monumento indiano talvez continue sendo a maior demonstração de carinho do mundo.

Mas há quem tente rivalizar.

Embora as pessoas extremamente ricas de hoje em dia não encomendem monumentos atemporais para demonstrar o quanto amam seu cônjuge, elas produzem extravagâncias épicas na forma de férias excêntricas e extremamente personalizadas. Em conversas com meia dúzia de agentes de viagens e produtores de eventos para celebridades especializados em casamentos, luas de mel e viagens comemorativas, uma coisa ficou clara: é possível criar uma experiência privativa e romântica para seu amado em qualquer lugar do planeta – até mesmo no jardim privado do Papa – se você estiver disposto a pagar por isso.

“Ao analisar algumas das melhores coisas que estão sendo feitas em nosso setor, vemos que a ideia é tornar algo privativo”, diz Harlan deBell, que administra a premiada agência especializada em lua de mel Travel Siblings com sua irmã Kara Bebell (o slogan: “viagem de luxo para pessoas fabulosas”). “Qualquer museu ou qualquer loja – pode ser Louis Vuitton ou Baccarat ou o Musée d’Orsay, você escolhe – pode ser transformado no cenário de um jantar privativo”, explica ele. “Literalmente, tudo é possível com dinheiro.”

Experiências desse tipo representam uma fração nova, mas de rápido crescimento, de seus negócios. “Dois anos atrás, fiz dois eventos assim”, diz Michelle Rago, fundadora da Michelle Rago Destinations, que coordenou festas para Matt Damon e Jamie Foxx, entre outros. “No ano passado, fiz três. Agora estou trabalhando para aumentar minha presença neste âmbito.” Ela acrescenta que esta também é uma boa maneira de criar fidelização de clientes.

Jack Ezon, da Ovation Vacations, atua neste campo há anos. Sua equipe inclui até mesmo um “concierge de romance”, que dá ideias de surpresas extremamente luxuosas e adoráveis em tempo integral. “Quase sempre, os homens planejam para as mulheres”, diz ele, rindo. “Estamos sempre implorando perdão.”

A seguir, duas provas de amor extravagantes, cada uma ligada a um destino e uma ocasião especiais, que mostram que, em termos de viagem, os únicos limites para o romance são seu bolso e sua imaginação.

Aniversário na Capela Sistina

A serenidade da Capela Sistina de Michelangelo costuma ser atrapalhada pela multidão de pessoas que acotovelam você naquele espaço pequeno. Quando você chega os portões dourados, é provável que nem tenha notado o deslumbrante piso de azulejos geométricos, quase tão elogiado como o teto. Para um casal na véspera de seu 40º aniversário de casamento, Rago conseguiu uma visita privada.

“A fé é o que os liga”, diz Rago sobre seus clientes, um dos quais é um empreendedor de alto perfil. A identidade dos clientes é protegida por um acordo de não divulgação, uma característica comum em negócios com celebridades de alto nível e executivos do alto escalão.

Jantar comemorativo com fogos de artifício

Normalmente, os principais componentes de um jantar romântico são uma toalha de mesa branca, velas, excelentes vinhos e muita manteiga. Mas um dos clientes de Ezon quis extrapolar a ideia de um jantar comum para torná-lo digno de um aniversário importante. O cliente, um designer de acessórios, escolheu a Costa Amalfitana, na Itália, como destino. Para o conceito, Ezon elaborou um cardápio de degustação no clube de praia do Palazzo Avino – que foi inteiramente fechado para o casal – para ser harmonizado não apenas com o vinho, mas com “momentos surpreendentes” a cada prato.

“O primeiro prato começou com violinos tocando a música do casamento deles”, lembra Ezon. “Depois, vieram fogos de artifício com as entradas.” Superar um espetáculo pirotécnico foi difícil, diz ele, mas ele encontrou a resposta. “Tive a ideia de recriar o ‘chá da moda’ do hotel Berkeley, de Londres, onde os petit fours são esculpidos no formato de coisas como anéis de diamante e sapatos de salto alto”, explica ele.

Foi então uma procissão de 10 bolos, cada um representando um momento especial no relacionamento do casal. Começou com uma camiseta laranja, que ele usou no primeiro encontro (que ela detestou e virou uma brincadeira recorrente). Depois, vieram golfinhos azuis, um tema de muitos quadros dela. Então, um cartaz da obra “O Rei Leão”, espetáculo que eles viram três vezes juntos; um elefante, da lua de mel em Chiang Rai, na Tailândia; e umas orelhas de Mickey Mouse, em referência à obsessão infantil dela.

“Os violinos e os fogos de artifício? Isso foi fácil. Foram essas coisas peculiares e significativas que diferenciaram essa experiência”, diz Ezon.