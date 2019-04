Como escolher os tipos certos de tapetes para a sua casa

São Paulo – A decoração da casa pode ficar mais elegante, alegre, divertida e confortável com tapetes. Essas qualidades tornam o acessório um bom investimento, já que pode dar o charme final aos ambientes do imóvel.

As estruturas da arquitetura do espaço e os móveis costumam ser os elementos mais importantes para a definição dos espaços de uma residência. Contudo, é possível que falte cor, brilho e textura, que fazem com que os cômodos parecem mais confortáveis e agradáveis. É aí que entram os acessórios!

Almofadas, mantas, colchas, cortinas, toalhas e tapetes fazem parte de um grupo de peças utilizadas para a finalização de propostas de decoração. Elas dão toques de cor, profundidade, calor e até de movimento aos espaços.

Esses acessórios também são utilizados para cobrir imperfeições, destacar áreas e unir móveis. Os tapetes ainda amenizam o frio característico de alguns tipos de pisos, proporcionando mais conforto aos moradores.

Efeitos visuais

A inclusão de tapetes em conjuntos decorados pode alterar totalmente a percepção que as pessoas têm dos interiores de uma casa. Esses acessórios chegam até a provocar ilusões visuais.

Um tapete pode, por exemplo, alongar espaços, fazê-los parecerem mais claros ou escuros; e maiores ou menores do que são.

O acessório também tem suas desvantagens e pode provocar reações alérgicas. E é por estas e outras razões que suas características precisam ser estudadas!

Tipos mais comuns

É necessário achar a peça mais adequada ao estilo do espaço. Mais do que isso, é preciso encontrar o tipo que combine com cada cômodo.

De acordo com a proposta de decoração de interiores, a opção pode ser por um tapete de cor neutra, clara ou escura; de pelo alto ou curto; e quadrado ou redondo, entre outros formatos. Até o processo de fabricação da peça pode ser um critério de escolha.

Os tapetes mais convencionais são aqueles de espessura fina, a exemplo dos persas. Eles são, em geral, feitos de lã ou seda e são extremamente delicados. Por conta disso, não podem ser usados em áreas de maior circulação e são caros.

Mas há no mercado muitos outros tipos de peças interessantes, que podem combinar com os mais diversos tipos de decoração.

Existem tapetes feitos de forma mais artesanal e também linhas mais industriais. Os mais rústicos são produzidos com fibras naturais, como pele, bambu, sisal, algodão ou lã.

Essas peças costumam ser bastante duráveis, de ótima qualidade e não acumulam pó. Combinam com ambientes com decoração mais simples ou descontraída e também com casas de campo.

De fato, os tapetes de fibras naturais são uma ótima opção para decoração. Contudo, não devem ser colocados em áreas molhadas ou úmidas. Mas felizmente as tecnologias evoluíram e as fábricas começaram a produzir tapetes em fibras sintéticas, mais resistentes. Alguns exemplos são o nylon, o acrílico, o poliuretano, a lycra e o vinil.

Essas peças são uma alternativa válida aos materiais naturais, pois são belas, resistentes, de fácil limpeza, adequadas para vários ambientes e têm ótimo custo-benefício.

Ao comprar um tapete, é importante se informar sobre suas características, assim como especificações dadas pelo fabricante. Por se tratar de um tipo de peça que acumula muitos resíduos, pode precisar de limpeza constante. Infelizmente, essa característica pode desbotar ou deteriorar suas fibras.

Critérios para escolha

Antes de sair comprando qualquer peça, é necessário definir qual o efeito visual buscado para a decoração da casa.

Quer que o espaço seja mais clean? Que ele fique mais sofisticado, ou talvez mais alegre? Que pareça neutro ou mais quente? Você pode usar um tapete que combine ou contraponha as peças existentes no local.

Se o ambiente for muito colorido, você pode optar por uma peça mais neutra Se for o contrário, abuse das cores e estampas. Lisos e estampados convivem bem, mas é aconselhável escolher uma cor predominante.

A escolha do material, formato, medidas, cores, estampas e outros detalhes do tapete também vão depender do espaço em que ele será colocado e a função que irá desempenhar. Afinal, nem todos os modelos combinam com qualquer zona da casa.

Por exemplo, não se pode colocar um tapete de pelos altos no dormitório de uma pessoa com alergias ou problemas respiratórios. Ou um tapete persa, caro, na área onde dorme um animal de estimação.

Tapetes lisos e claros ampliam espaços. Já os coloridos, estampados e de texturas marcantes deixam a atmosfera do ambiente mais viva. Tapetes em formatos redondos ou recortados quebram a simetria dos móveis de uma sala.

Por outro lado, as peças mais felpudas podem dar mais conforto em áreas de home theater, enquanto os de pelo curto protegem áreas de maior circulação, como salas de jantar.

Quanto a dormitórios, o náilon, da lã, do kilim ou da pele de carneiro são os mais adequados porque são materiais delicados e macios que proporcionam ainda mais conforto para essa área da casa.

Já decidiu que tipo de tapete usar? Reflita sobre seu gosto e suas necessidades, além do estilo de decoração de sua casa, e experimente começar por um ambiente. Se ficar bom, vá expandindo aos poucos.

Estas dicas de decoração com tapetes foram criadas pela equipe Viva Decora.