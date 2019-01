Como escolher o vinho certo para acompanhar o churrasco

Ano novo, novos hábitos. Que tal adotar a frase para o seu churrasco também?

Por se tratar de uma bebida menos presente nos eventos mais populares por aqui, o vinho ainda tem muito para conquistar nos nossos encontros em torno da brasa, pode apostar. E, com o passar da época de festas, os preços podem ficar ainda mais agradáveis também para o bolso.

Para Lana Ruff, sommelière da Evino, “o crescimento no número de pessoas que começaram a adotar a harmonização de vinho e churrasco representa uma mudança gradual na nossa cultura”.

Malbec e ancho

De acordo com ela, é importante saber que sal e gordura são elementos amigos da harmonização. “Não à toa a Malbec, que é uma uva com bastante tanino, é o par tradicional de cortes suculentos e fibrosos, como bife ancho e contrafilé”, aponta Lana.

Cabernet Sauvignon e picanha

Já a acidez ajuda a cortar as moléculas de gordura, então, alguns cortes mais gordurosos, como picanha e alcatra, vão precisar de uvas com teor alto de acidez, como Cabernet Sauvignon, para garantir equilíbrio.

Chardonnay e filé mignon

“Quem quiser ousar pode investir sem dó em filé mignon com Chardonnay barricado. As transformações microbiológicas que o vinho branco sofre enquanto está em contato com a barrica dão a ele um aspecto mais pesado, carnudo e até aromas de manteiga”, pontua a especialista.

Syrah com molho barbecue

Outra dica é prestar atenção no tempero. Se estiver rolando uma costela ao barbecue, o molho vai predominar em virtude do seu sabor forte e, por isso, o Syrah é um clássico para essa receita.

Carmenère e Sauvignon Blanc para o frango

Já a mistura clássica de carne branca e vinho branco também é bem famosa. “Se o frango estiver temperado com ervas, aí a dica é Sauvignon Blanc, uva branca com aromas tipicamente herbáceos ou Carménère, uva tinta que também vai nessa direção”, acrescenta Lana.

Essas dicas também valem para o pão de alho, que precisa de vinhos com sabores e aromas fortes.

Rosés e espumantes vão bem com linguiças

A linguiça é a oportunidade certa para dar aquela variada e investir em rosés ou, até mesmo, espumantes, cuja acidez sempre alta promete cortar a gordura.

O desafio dos vegetais

De acordo com Lana, os vegetais são um desafio para uma harmonização, mas vale lembrar que cogumelo e Pinot Noir, ou a uva piemontesa Nebbiolo, são pares clássicos.

Rótulos que valem a aposta

A pedido da coluna, os sommeliers Joca Ururahy, da House of Wine, e Rafael Puyau, da The Wine School Brasil (TWSB), selecionaram rótulos que valem a aposta no próximo churrasco.

Sugestão para harmonizar com carne vermelha- L’Entrecote

Características – Original de Languedoc Roussilon, uma das regiões que mais produz vinhos na França. A bebida é fácil de beber, marcante, intensa e conta com 30% de Cabernet Sauvignon, 40% de Merlot e 30% de Syrah. Tem uma intensa cor rubi com reflexo violáceo e aromas de frutas vermelhas frescas com nuances de especiarias como baunilha e pimenta preta. Valor – R$ 89

Sugestão para harmonizar com Pernil – Quinta do Vallado Reserva Field

Características – Elaborado a partir de Vinhas Velhas com mais de 100 anos, exibe tonalidade violácea escura, quase opaca e aroma muito concentrado balsâmico de madeira, figo, notas de chocolate e tabaco. O sabor é bastante encorpado, carnudo com taninos maduros e redondos. Grande potencial de guarda até 2040. Valor – R$ 299

Sugestão para harmonizar com Frango – Don Guerino Sinais Sauvignon Blanc

Características – Vinhedos localizados em Vacaria (RS), Campos de Cima da Serra. Vinho jovem, aromático com notas de frutas cítricas, maracujá, goiaba e sutil vegetal, ideal para consumo rápido. O sabor é intenso e refrescante com longa persistência. Valor – R$ 59

Sugestão para harmonizar com carnes exóticas (avestruz): Zuccardi Concreto

Características – Trata-se de um 100% Malbec, originado no vinhedo da Família Zuccardi chamado Piedra Infinita, muito rochoso e com rico depósito de material calcário. Seu aroma combina herbáceos com frutas vermelhas, que também estão presentes no paladar, mas lá ganham toques minerais únicos e grande acidez. Valor – R$ 360

SERVIÇO:

Evino: http://www.evino.com.br

House of Wine: http://www.houseofwine.com.br

TWSB: http://www.thewineschool.com.br/