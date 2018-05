Como diferenciar e prevenir as doenças mais comuns do inverno

São Paulo – A partir desta sexta, uma frente fria deve avançar sobre as regiões Sul e Sudeste do país provocando queda significativa na temperatura e muita chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Embora muita gente prefira o frio ao calor, é inegável que nesta época do ano alguns tipos de doenças respiratórias apareçam com mais frequência.

A gripe e o resfriado – as mais comuns – costumam atingir muitas gente, que nem sempre sabe diferenciar um problema do outro. Segundo Ana Paula Flora, gerente médica da Sanofi Pasteur, a gripe e o resfriado são duas doenças causadas por vírus diferentes, mas que costumam apresentar sintomas muito parecidos.

O resfriado normalmente é causado por alguns tipos de vírus específicos, entre eles o Rinovírus, Adenovírus, Vírus Sincicial Respiratório, Coronavirus, Echovirus e Paramixovirus. Coriza, espirros, tosse, dor de garganta, lacrimejamento, moleza, febre baixa e de curta duração são alguns dos sintomas do resfriado.

Já a gripe tem como agente o vírus Influenza e seus sintomas costumam aparecer com mais intensidade. “Uma pessoa com resfriado apresenta as vias aéreas superiores obstruídas, já na gripe os sintomas podem ser mais severos, como a febre alta, dor de cabeça e fadiga”, explica Ana Paula.

Segundo a médica, a transmissão da gripe pode ocorrer por contato direto, de pessoa para pessoa, via espirro, por exemplo, e também de forma indireta, ou seja, por meio de superfícies ou objetos contaminados.

Prevenção

Para a gripe, a vacinação é a melhor forma de prevenir a doença, mas algumas medidas de higiene, como lavar sempre as mãos, usar álcool em gel e lenços de tecidos na hora de tossir ou espirrar, podem ajudar na prevenção da gripe e também do resfriado.

Veja a seguir as principais diferenças dos sintomas da gripe e do resfriado: