Como decorar a sua sala no estilo escandinavos

São Paulo – Ao longo da história, foram criados vários estilos artísticos diferentes. Muitos ganharam forma pela arquitetura e o design de interiores, especialmente em ambientes residenciais.

Um exemplo é o estilo escandinavo. Inspirado no clima e na cultura de países nórdicos, o estilo invadiu também as casas dos trópicos, inclusive as brasileiras.

Compreendendo o estilo

Não é difícil encontrar citações na internet ou em revistas de decoração para a casa sobre projetos de interiores com esse visual. Mas poucas pessoas sabem como ele surgiu e que o estilo não deve ser copiado ao pé da letra, mas adaptado às condições locais.

O estilo escandinavo surgiu, naturalmente, na Europa. E por lá, essa tendência de decoração de ambientes foi forte desde o início do século 20. No Brasil, o visual ainda é uma novidade.

Apesar desse jeito de construir ou decorar a casa ser mais adequado ao clima frio de países como Suécia, Suíça, Finlândia e Dinamarca, esse tipo de ambientação é tão elegante, bonita, acolhedora e confortável que acabou ganhando os corações dos brasileiros.

Contudo, os projetistas no país devem ter a noção de que o estilo escandinavo deve servir apenas de inspiração – e não ser copiado. Ele combina, sim, com propostas mais sustentáveis e econômicas. Só precisa ser adaptado.

Principais características

O estilo escandinavo é bastante simples: une o moderno e o tradicional de forma harmoniosa. Portanto, uma sala decorada seguindo esse conceito provavelmente terá um visual bem clean e minimalista.

A sala parecerá ser ampla, luminosa e confortável. Seus móveis serão claros, com acabamentos discretos e bem funcionais, e talvez apresentem linhas retas ou curvas suaves.

Como decorar

Além de uma atmosfera tranquila, os toques de cores devem ser poucos e suaves – principalmente em cinza e rosa claros. Nada deve pesar no olhar: até o revestimento de piso deve ser discreto.

A madeira sempre ganha um destaque especial no cenário. Ela deve aparecer – em aspecto natural ou até envelhecido – em vários móveis e elementos decorativos.

Há uma valorização das imperfeições dos materiais, mas não tão intensamente quanto no estilo wabi sabi. Todo o elemento inserido no espaço deve ter um aspecto acolhedor.

Na Europa, uma sala com decoração escandinava seria composta por muitas mantas, tapetes e capas de almofadas feitas de algodão ou lã crua. Haveria também peças forradas com pele, lareira, velas e jarros com flores do campo. Mas, e no Brasil?

No país, os decoradores devem adaptar as soluções. Tem muita coisa que pode ser subtraída ou inserida no conjunto sem comprometer a essência do projeto.

Por exemplo, ao invés de tecido listrado ou xadrez, pode-se optar pelos floridos. É interessante que o ambiente inclua toques de cores mais alegres e vivas, como um salmão ou azul claro.

Ter vasos com folhagens nunca é demais. Objetos antigos ou vintages, cortinas em linho, tapetes com texturas marcantes e peças com rendas delicadas também podem compor o ambiente.

Gostou da decoração escandinava? Viu como salas com este visual parecem mais claras? Percebeu como arquitetos e designers brasileiros adaptaram o estilo às casas do nosso país? Que tal transformar a sua agora?

Estas dicas para decorar a sala em estilo escandinavo foram criadas pela equipe Viva Decora.