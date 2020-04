Como decorar a casa na Páscoa e deixar esta festa muito mais divertida

Uma das épocas mais divertidas do ano está chegando: a Páscoa. Trata-se de uma festividade que é muito lembrada pela troca de ovos de chocolate. Mas sabemos que ela representa muito mais do que isto, motivo este que faz com que muitas pessoas mantenham, por estes dias, a sala decorada.

Neste texto vamos explicar por que e como preparar uma sala decorada para a chegada da Páscoa. Acompanhe todas as dicas e imagens de exemplos a seguir.

Quando começar a decoração para a Páscoa?

Já passado o Carnaval, vem o Tempo da Quaresma. Como o próprio nome já diz, são quarenta dias de preparação que antecedem a Páscoa. E é justamente neste tempo que as celebrações litúrgicas vão lembrando a população deste evento.

Do mesmo modo, os enfeites dentro da sala decorada podem ajudar a enfatizar esta mensagem, avisando a família da grande festividade que está por vir e toda a reflexão em torno dela.

A Páscoa, assim como o Natal, também possui os seus símbolos. E os mesmos podem fazer parte não só das decorações das igrejas, mas das decorações das casas também.

Pensando nisto é que muitas lojas, durante a Quaresma, já oferecem vários produtos em formatos ou estampas que lembram aquilo que representa a data. Por exemplo, coelhinhos e ovinhos – tradução de fertilidade, esperança e vida nova.

Quais os símbolos da Páscoa?

Como dito antes, coelhinhos e ovinhos não podem faltar em uma decoração de Páscoa. Do mesmo modo, tudo que é ligado à sua imagem – como cenouras, flores do campo, galinhas e mais.

Quanto mais destes símbolos espalhados na decoração da sua festa temática melhor. Inclusive é preciso destacar o costume de alguns povos de criar uma árvore da Páscoa com galhos secos representando o sepulcro de Cristo.

Também há mais outros símbolos da Páscoa que podem ser incorporados à sala decorada que é montada no período da Quaresma.

Por exemplo, as velas, que representam a ressurreição de Jesus. Tem ainda os girassóis, que, como sabemos, acompanham o giro sol, algo que poderia ser remetido à ideia da “luz de Cristo”. E, por fim, os ramos de palmeiras, sempre utilizados no evento do Domingo de Ramos.

Dicas de decoração para a Páscoa

A sala – incluindo a sua área de estar e de jantar – é o melhor ambiente da casa para receber uma decoração de Páscoa.

Assim, a família será lembrada diariamente, ao se reunir durante a Quaresma, do motivo deste período de preparação. E esta decoração precisa ser alegre, colorida e divertida. Afinal, Jesus vive e deve morar em nossos corações.

Vale, neste momento, usar e abusar de todos os símbolos antes citados. Num canto as sala decorada, pode-se, talvez, montar a tal árvore da Páscoa. Chame a criançada para participar desta tarefa – cada uma pintando alguns ovinhos que serão, depois, pendurados nos galhos secos. E, junto disso, colocar alguns coelhos feitos de pelúcia, retalhos de tecido ou fibras naturais.

Elementos artesanais combinam bastante com sala decorada para Páscoa. Por exemplo, para o sofá, almofadas bordadas com imagens de coelhos e dizeres positivos.

Também cestinhos de juta pintados ou cestinhos de crochê recheados de florzinhas, bonequinhos ou até mesmo doces para as crianças. E ainda outra ideia legal é reaproveitar papéis, fitas, latas antigas e potes de vidro para montar uma decoração.

Para a volta de molduras – como quadros, espelhos e lareiras –, vale apostar nas correntes de papel – recortadas em formato de cenouras, coelhinhos e mais. Já para sobre as mesas da sala decorada, pequenos arranjos com flores e ovinhos pintados – fica um charme só. Aliás, no dia da ceia de Páscoa, a mesa de jantar deve receber um jogo de toalha, de pratos e de talheres especial – com cores e estampas relacionadas à ocasião.

Não perca tempo. Comece já a pensar numa temática para a sua casa. Seja criativo na hora de ajeitar a sala decorada. E não se esqueça de chamar a família para se divertir decorando juntos.

