Como criar um canto de leitura na sala da sua casa

O cotidiano das pessoas tem estado cada vez mais corrido. A rotina nas grandes cidades é bastante complicada. Todos trabalham e estudam demasiadamente para manter seu padrão de vida.

E nem sempre quando estão em casa conseguem descansar. Por isso é tão importante manter um recanto reservado, mesmo que seja na sala, para as práticas mais relaxantes, como ler um livro ou ouvir música.

Canto de leitura Canto de leitura

Como deve ser um canto de leitura

Por razões óbvias, um recanto de leitura não pode ser montado em qualquer espaço da casa. Ele precisa estar em uma área relativamente ampla, bem iluminada, ventilada e afastada de qualquer fonte excessiva de ruídos.

Portanto, salas de TV não são os ambientes mais indicados. Todavia, há outros mais adequados, como as varandas e os home offices. Dependendo do caso, até os halls de entrada e os dormitórios podem servir.

Canto de leitura Canto de leitura

Apesar das inúmeras possibilidades, não se tem melhor local do que a sala de estar para a montagem de um canto de leitura em casa.

O primeiro motivo é que muito da sua estrutura de móveis e outros elementos decorativos facilita adaptações de layout. Ou seja, é fácil separar uma parcela da área desse ambiente para acomodar, por exemplo, uma pequena biblioteca.

O que deve ter em um canto de leitura

A primeira coisa que um canto de leitura deve ter é, obviamente, livros. A segunda é, sem dúvidas, um assento confortável, para que a pessoa possa realizar as suas leituras. Além disso, uma boa luminária – pode ser de piso ou de bancada, tanto faz.

E, como complemento, fontes de água, sinos de vento, almofadas e mantas —tudo para deixar o local ainda mais agradável.

Tem pessoas que utilizam o canto de leitura não somente para realizar leituras, mas para outras tarefas. Não é incomum ver nesse tipo de espaço também uma mesa auxiliar, para apoiar uma xícara de chá ou café; talvez também um notebook ou tablet. Algum instrumento musical, como um violão.

Canto de leitura Canto de leitura

E mesmo um cesto com novelos de lã, para um possível trabalho manual. Isso tudo fica a critério do proprietário do imóvel.

Justamente por essas multi utilizações, vê-se, em projetos de design ou arquitetura, o canto de leitura integrado a outros setores da casa —além da sala de estar.

Em certos casos, os projetistas o utilizam para preencher certa área, antes sem utilidade. Mas, o caso é que, intencionalmente ou não, ela acaba se tornando um ponto muito atrativo da proposta.

Como tratar a decoração do canto de leitura

As peças mobiliárias e ornamentais do canto de leitura devem seguir a mesma linha decorativa de todo o restante da casa. Não importa se a pessoa deseja montar o espaço com itens de visual mais moderno ou clássico. Qualquer uma das opções pode ser bem adequada. O importante é o projetista saber equilibrar as formas, os materiais e as cores de modo a manter o local agradável, sem prejudicar o relaxamento das pessoas.

Canto de leitura Canto de leitura

É interessante acrescentar a essa proposta uma poltrona com revestimento resistente e espuma de densidade dentro dos parâmetros aconselháveis. Seu desenho deve ser ergonômetro e combinar com os traços dos itens ao redor. Mesas e luminárias ao lado podem apresentar um design contrastante, sem problemas. No piso haver um tapete, para proteger a pessoa do frio. E na janela, uma cortina para o controle da luz natural.

O canto de leitura não deve ser nem tão monótono, que faça a pessoa dormir enquanto realiza sua leitura, e nem visualmente agressivo, que lhe provoque dores de cabeça. Pensando nisso, muitos projetistas optam, para esse ponto da sala, por tons coloridos, porém suaves. Pode-se fazer o fundo neutro —em cinza, por exemplo— e deixar os toques mais vibrantes para detalhes menores da decoração, como nichos e quadros.

Estas dicas para criar um canto de leitura na sala foram criadas pelas equipe Viva Decora.