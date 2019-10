Como combinar sofá com poltrona para criar ambientes com estilo

Quando se pensa em mobiliar uma sala de casa nova, logo vêm à cabeça alguns itens indispensáveis, como o conjunto de estofados.

Sofá e poltrona são peças mobiliárias muito procuradas por aqueles que estão decorando ou reformando um imóvel.

Mas nem todo mundo que chega às lojas sabe o que comprar. Não é mesmo fácil saber combinar duas coisas assim tão diferentes num mesmo cenário.

Antes de fazer suas escolhas, resolva as seguintes questões. Qual o estilo predominante em sua casa? Como você quer montar o layout da sala? Quantas pessoas vão frequentar o ambiente? Saiba que as respostas dadas a estas perguntas é que definirão a sua compra.

Se tudo der certo, o resultado deve te surpreender. Não tenha medo de ousar. Seja criativo e brinque com todos os contrastes interessantes que esta dupla pode oferecer.

Marília Veiga Marília Veiga

Como escolher um modelo de sofá e poltrona para casa

A indústria moveleira está cada vez mais revolucionando o mercado. Todo ano aparecem nas lojas mais e mais novidades.

Algumas são verdadeiramente surpreendentes e visam não só agradar os olhos, mas também facilitar a rotina das pessoas. E este ponto inclui, por exemplo, peças como sofás e poltronas.

A escolha do conjunto de estofados é complexa. Sofás são peças que costumam ser grandes e ocupar um espaço considerável no layout das salas. De acordo com as necessidades, você pode preferir ter uma peça simples ou duas – de dois e três lugares. Também há os modelos que podem reclinar o encosto e expandir os assentos ou mesmo virar uma cama. E alguns podem vir acompanhados de pufes e almofadas.

Actual Design Actual Design

Então, embora possam existir muitos modelos de sofás a venda no mercado, com designs bem diferentes, suas alternativas são mais neutras.

Já as poltronas têm mais capacidade de transformar o visual dos ambientes. Estas peças são menores e servem, inclusive, de complemento para o próprio jogo de sofás.

Felipe Hess Felipe Hess

Os decoradores costumam utilizar as poltronas de diversas formas em propostas para salas de estar e de TV.

Estes móveis podem apresentar um formato, cor ou textura que a deixem em primeiro plano nos cenários. Ou pode ser o inverso, serem apenas um ponto de apoio, deixando o destaque para outros elementos ao redor.

De todo modo, mesmo que a prioridade seja o sofá, as poltronas também têm muita importância visual.

Marília Veiga Marília Veiga

Maria Laura Coelho Maria Laura Coelho

Modelos de sofá e poltrona coordenados

Para ambientação de salas pequenas, pode ser que fique mais complicado encaixar duas peças assim, de designs tão marcantes, como é o caso do sofá e da poltrona.

Pensando nisso, algumas empresas passaram a oferecer pares para formar conjuntos compactos. Neste caso, é comum tais itens virem com a mesma densidade e forração – entre outros detalhes iguais.

Embora não pareça, é possível, sim, fazer uma composição muito bonita de sofá e poltrona, com traços e cores semelhantes. Móveis assim, coordenados, são uma solução clássica e que nunca sai de moda, capaz de criar espaços mais harmoniosos e sofisticados.

Contudo, quem quiser ousar mais deve procurar alternativa. Não é tarefa fácil, mas é viável obter unidade com peças distintas também.

Decoração: como combinar sofás e poltronas Decoração: como combinar sofás e poltronas

Como combinar sofás e poltronas diferentes

Esta é a melhor opção para quem não tem medo de expor sua personalidade, para quem é eclético e quer apostar em elementos diferentes para a decoração de casa.

Numa mesma sala de estar, podem-se colocar itens de diversas épocas, estilos, formatos e materialidades diferentes. O problema está em conseguir obter harmonia visual. O segredo é em encontrar algo que una-os numa mesma linguagem.

A1 Arquitetura A1 Arquitetura

Uma solução para conseguir combinar sofás e poltronas de designs desiguais é trabalhar com uma paleta de cores. Esta pode ser a característica em comum entre as peças. É melhor não exagerar para que o ambiente não fique poluído.

Contudo, é possível trabalhar com algumas tonalidades mais escuras e claras também. Com isto, o projetista consegue brincar com a autoridade dos objetos e gerar pontos focais para sua obra.

A1 Arquitetura A1 Arquitetura

Start Arquitetura Start Arquitetura

O que deve ficar em primeiro plano? Sofá ou a poltrona? Claro que o sofá sempre será um destaque devido ao seu tamanho.

Mas a poltrona pode roubar a cena, sobretudo se sua arte for especial, uma peça assinada por um artista renomado. Um exemplo é quando os arquitetos se valem de poltronas como a ‘Mole’, de Sérgio Rodrigues, ou a ‘Alta’, de Oscar Niemeyer, para valorizar os seus projetos de decoração.

Provocar estes contrastes nos interiores não só é aceitável como recomendado pelos designers. Assim, obtém-se um cenário mais interessante.

Uma combinação que é aparentemente não coordenada, mas mais bonita e que tem tudo a ver com as propostas contemporâneas. Siga ou fuja do tradicional, a decisão é sua. Tome as imagens deste texto como fonte de inspiração de como combinar sofá e poltrona.

Karen Pisacane Karen Pisacane

Essas de como combinar o sofá e a poltrona na decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.