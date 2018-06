Como assistir online Nigéria e Argentina nesta terça-feira

São Paulo – Nesta terça-feira (26), as seleções dos grupos C e D entram em campo para mais quatro jogos da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018. Uma partida em especial chama a atenção: Nigéria e Argentina. O time sul-americano precisa da vitória para avançar para as oitavas de final.

Antes do jogo entre Nigéria e Argentina às 15 horas, as seleções da Austrália e Peru, do grupo C, entram em campo às 11 horas no Estádio Fisht, em Sochi. O Peru já está estatisticamente eliminado. Já a Austrália precisa da vitória para passar para a próxima fase da Copa.

No mesmo horário, também pelo grupo C, Dinamarca e França se enfrentam no Estádio Luzhniki, em Moscou. A seleção francesa já está classificada para as oitavas de final. A Dinamarca precisa apenas do empate para se classificar como segunda colocada do grupo.

Às 15 horas, pelo grupo D, Nigéria e Argentina jogam no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo. O drama argentino já é conhecido e somente uma vitória por no mínimo dois gols fará com que o time de Lionel Messi avance para a próxima fase.

Também pelo grupo D, Islândia e Croácia se enfrentam na Arena Rostov, em Rostov. O time croata já garantiu a vaga para as oitavas. Já a Islândia, que divide a última colocação do grupo com a Argentina, precisa vencer e torcer para que o time sul-americano não ganhe da Nigéria.

Como assistir aos jogos pela TV e internet

Na TV aberta, às 11 horas será possível acompanhar a partida entre Dinamarca e França pela Globo. Já os canais fechados Sportv e Sportv 2 transmitem Dinamarca e França e Austrália e Peru, respectivamente. O Fox Sports também fará as transmissões do duelo entre Dinamarca e França. No Fox Sports 2, vai ser possível acompanhar Austrália e Peru.

Os jogos da tarde seguirão o mesmo esquema: Globo, Sportv e Fox Sports transmitem Nigéria e Argentina e os canais Sportv 2 e Fox Sports 2 vão transmitir Islândia e Croácia

Para quem não tem acesso aos canais pela televisão, as partidas entre Dinamarca e França (11h) e Nigéria e Argentina (15h) poderão ser acompanhadas online por computador, celular ou tablet pelo Globoplay.