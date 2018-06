Como assistir na TV e online Brasil e Sérvia nesta quarta-feira

São Paulo – O Brasil entra em campo mais uma vez nesta quarta-feira (27) para enfrentar a seleção da Sérvia pelo terceiro e último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo 2018. O time brasileiro ainda não está classificado para as oitavas de final e precisa garantir pelo menos um empate para avançar para a próxima etapa do mundial.

O jogo entre Brasil e Sérvia acontece às 15 horas, antes disso, pelo grupo F, as seleções do México e da Suécia se enfrentam na Arena Ecaterimburgo às 11 horas da manhã. Os dois times brigam por uma vaga nas oitavas de final.

No mesmo horário, também pelo grupo F, Coreia do Sul e Alemanha duelam na Arena Kazan. As duas seleções também brigam por uma vaga na próxima fase. O time coreano, no entanto, precisa vencer de qualquer maneira a seleção adversária e ainda torcer para que a Suécia ganhe do México.

Às 15 horas, pelo grupo E, é a vez do Brasil e da Sérvia jogarem. A partida acontece na Arena Otkrytiye. Ao mesmo tempo, Suíça e Costa Rica, também pelo grupo E, se enfrentam no Estádio de Níjni Novgorod. A seleção da Costa Rica já está eliminada da Copa.

Como assistir aos jogos pela TV e pela internet

Na TV aberta, às 11 horas será possível acompanhar a partida entre Coreia do Sul e Alemanha pela Globo. Já os canais fechados Sportv e Sportv 2 transmitem Coreia do Sul e Alemanha e México e Suécia, respectivamente. O Fox Sports também fará as transmissões do duelo entre Coreia do Sul e Alemanha. No Fox Sports 2, vai ser possível acompanhar México e Suécia.

Os jogos da tarde também seguirão o mesmo critério. A Globo, Sportv e Fox Sports transmitem Brasil e Sérvia e os canais fechados Sportv 2 e Fox Sports 2 vão transmitir Suíça e Costa Rica.

Para quem não tem acesso aos canais pela televisão, as partidas entre Coreia do Sul e Alemanha (11h) e Brasil e Sérvia (15h) poderão ser acompanhadas online por computador, celular ou tablet pelo Globoplay.