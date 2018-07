Como assistir aos últimos jogos das oitavas de final nesta terça-feira

São Paulo – Uruguai, França, Brasil, Bélgica, Rússia e Croácia já estão classificados para as quartas de final da Copa do Mundo 2018. Nesta terça-feira (03), mais dois jogos definem os últimos classificados para a próxima fase.

A partir das 11 horas da manhã (horário de Brasília), Suécia e Suíça jogam no Estádio São Petersburgo. Às 15 horas, Colômbia e Inglaterra fazem o último jogo das oitavas de final no Estádio Spartak. Os vencedores das duas partidas se enfrentam nas quartas de final.

Os jogos da Copa terão uma trégua de dois dias e retornam na sexta-feira (06) com os combates entre Uruguai x França (11 horas) e Brasil x Bélgica (15 horas).

A Seleção Brasileira eliminou ontem o time do México após vitória de 2 a 0. Se ganhar da Bélgica na próxima sexta-feira, o Brasil vai à semifinal da Copa e enfrenta o vencedor do duelo entre Uruguai x França no dia 10 de julho, às 15 horas, no Estádio São Petersburgo.

Como assistir aos jogos

Na TV aberta, as duas partidas programadas para hoje serão transmitidas pela Globo. Os canais pagos Sportv e Fox Sports também transmitem os jogos programados para esta terça.

Para quem não tem acesso aos canais pela televisão, as partidas podem ser assistidas online pelo computador, celular ou tablet pelo Globoplay – o serviço é gratuito e basta um simples cadastro para acompanhar a transmissão ao vivo.