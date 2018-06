Como assistir aos jogos do final de semana da Copa do Mundo 2018

São Paulo – Neste final de semana, começa mais uma fase da Copa do Mundo 2018 e quatro partidas estão programadas – duas para sábado (30) e duas para domingo (01). A partir de agora só a vitória dará aos times a chance de avançarem para as quartas de final.

No sábado, às 11 horas (horário de Brasília), França e Argentina se enfrentam na Arena Kazan, na cidade de Kazan. Às 15 horas, no Estádio Fisht, em Sochi, Uruguai e Portugal brigam por uma vaga na antepenúltima fase da Copa.

No domingo, às 11 horas, Espanha e Rússia jogam no Estádio Lujniki, em Moscou. A partir das 15 horas, para encerrar as partidas do final de semana, Croácia e Dinamarca entram em campo no Estádio Níjni Novgorod, em Nizhnij Novgorod.

Como assistir

Na TV aberta, todas as partidas do final de semana serão transmitidas pela Globo. Os canais pagos Sportv e Fox Sports também transmitem os jogos programados para sábado e domingo.

Para quem não tem acesso aos canais pela televisão, as partidas podem ser assistidas online pelo computador, celular ou tablet pelo Globoplay – o serviço é gratuito e basta um simples cadastro para acompanhar a transmissão ao vivo.