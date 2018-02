Como assistir ao Super Bowl neste domingo

São Paulo – Chegou a tão esperada final do futebol americano – tão esperada, diga-se de passagem, pelo menos para os americanos e os fãs brasileiros do esporte. Na noite deste domingo, Patriots e Eagles se enfrentam no Super Bowl LII, que será disputado no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis, capital do estado de Minessota.

A 52ª final do futebol americano poderá ser conferida pela TV a Cabo, onde o canal fechado ESPN vai transmitir ao vivo, a partir das 21 horas. A ESPN é a detentora dos direitos de transmissão do evento no Brasil. Vale o lembrete: não há transmissão na TV aberta.

Se preferir uma tela maior, você poderá assistir ao Super Bowl no cinema. O Cinemark e o Kinoplex vão transmitir ao vivo em diversas salas pelo país. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) nos dois cinemas, mas precisam ser comprados com antecedência.

Caso você queira assistir ao evento pela internet, você pode baixar o app Vivo Play e, se você for assinante do serviço da empresa, poderá acompanhar a partida pelo laptop, celular ou tablet. Já para quem paga pela ESPN, há a possibilidade de baixar o app do canal e ver o Super Bowl por lá.

E, se nenhuma das opções anteriores funcionar, você ainda tem a chance de ver a partida pelo Game Pass, um serviço parecido com o Netflix. O passe para ver o Super Bowl sai por R$ 34,90.

Bares

Mas, vamos falar sério: bom mesmo é ver o Super Bowl rodeado de amigos, acompanhado de uma cerveja gelada e um tira-gosto bem gostoso. E um bar pode ser uma boa pedida para esse fim.

A boa notícia é que, se você mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, há bares que irão fazer a transmissão, e com direito a mimos para atrair a clientela (clique nos links que levam aos sites dos estabelecimentos para informar-se quanto ao horário, endereço e telefone).

Em São Paulo, o pub All Black terá às 18h uma banda de pop rock para fazer uma esquenta para partida. O ingresso custa entre R$ 15 e R$ 30.

A casa de chopes artesanais Capitão Barley fará a transmissão ao vivo do Super Bowl, com petiscos tradicionais americanos, como as buffalo wings, as asinhas de frango com molho picante.

O bar Pracinha do Seu Justino terá uma parrillada (churrasco uruguaio) e um DJ para animar o público antes da partida. Durante o Super Bowl, os fãs poderão tomar a cerveja Budweiser em dobro.

Falando em Budweider, a cervejaria preparou o Bud Basement, que também vai transmitir o Super Bowl. O ingresso para assistir ao evento por lá sai por R$ 40.

O pub O’ Malley’s terá várias televisões espalhadas para acompanhar a final do futebol americano. A entrada custa R$ 25.

Com chope em dobro durante a partida, a rede Tony Roma’s terá TVs e até telão para transmitir o Super Bowl.

O Indústria Brasileira Bar, que terá a última rodada por conta da casa, vai transmitir o Super Bowl.

Já no Rio de Janeiro, no Birreria Escondido, você poderá assistir ao Super Bowl e ainda comer uma pizza deliciosa.

O Escondido Pub vai ter também uma noite preparada para a partida.