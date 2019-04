Como assistir ao primeiro episódio da temporada 8 de Game of Thrones

São Paulo – O momento chegou: na noite deste domingo (14) será exibido o primeiro episódio da oitava (e última) temporada de Game Of Thrones.

Todos os seis episódios serão exibidos aos domingos, às 22 horas (horário de Brasília), na HBO. A boa notícia é que o canal está, excepcionalmente de sexta-feira até hoje, com o sinal aberto.

Isso significa que mesmo quem não for assinante HBO mas tiver operadoras de televisão a cabo poderá assistir ao primeiro episódio ao vivo.

Veja quais são os canais:

Claro TV: 171 e 671 (HD)

NET: 171 e 672 (HD)

Oi TV: 50 (HD)

Sky: 20 e 521 (HD)

Vivo: 81 e 381 (HD)

Para quem perder o início no canal principal, o episódio começa 22h15 na HBO Plus, 22h30 no HBO Signature e 0h10 novamente na HBO.

Quem assina o canal também poderá assistir sob demanda ou pelo serviço de streaming do canal, o HBO GO.

Esta é a melhor opção também para quem não tem TV a cabo. É necessário baixar o aplicativo na Apple Store ou na Google Store e fazer um plano.

O valor começa a partir de 34 reais mensais, mas quem se inscreve pela primeira vez pode fazer um período de teste gratuito.