Como assistir ao casamento do príncipe Harry e Meghan Markle na TV

São Paulo – O casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle acontece neste sábado (19) e será possível acompanhar a cerimônia pela televisão. A partir das 6 horas da manhã, os canais fechados BandNews e GNT transmitem ao vivo todos os detalhes do evento.

No BandNews, a cobertura será feita na íntegra e comandada por Caroline Nogueira e quatro especialistas convidados pelo canal. A ideia é acompanhar a chegada dos convidados, o transcorrer da cerimônia na capela Saint George e o cortejo real, quando os recém-casados percorrem de carruagem pontos importantes da cidade até retornarem ao castelo de Windsor.

Segundo a emissora, Cláudia Matarazzo vai explicar as regras de comportamento que devem ser praticadas pelos convidados. Mario Ameni dará os detalhes sobre o protocolo da cerimônia. O reverendo Leandro Antunes Campos vai ajudar a entender os simbolismos da cerimônia de matrimônio. Já Mauro Soares irá repercutir os comentários feitos nas redes sociais.

No GNT

No canal GNT, a cobertura terá a participação de Astrid Fontenelle, Hugo Gloss, Bruno Astuto, Diva Depressão, John Drops, Lilian Pacce, Mariana Santos e Maicon Santini. A proposta da emissora é fazer uma cobertura 360º, na TV, no YouTube e nas redes sociais.

Ao vivo, de Londres, Hugo Gloss irá acompanhar a chegada dos convidados, o cortejo real para os noivos, os looks e outros detalhes curiosos da cerimônia.

No Brasil, Astrid Fontenelle, Bruno Astuto, Lilian Pacce e Mariana Santos comandam a cobertura na TV. Já os convidados Diva Depressão, John Drops e Maicon Santini farão a cobertura pelo YouTube com foco no universo da realeza.

Os não assinantes do GNT poderão acompanhar os primeiros 30 minutos da transmissão da TV pelo GNT Play.