Como assistir à partida entre Inglaterra e Bélgica pela TV e online

São Paulo – Para fechar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018, oito seleções entram em campo nesta quinta-feira (28) pelos grupos G e H.

Às 11 horas da manhã (horário de Brasília), Senegal e Colômbia se enfrentam pelo grupo H na Arena na Cosmos, em Samara. O Senegal divide a liderança da chave com o Japão e precisa apenas de um empate para seguir para a próxima fase. A Colômbia, por sua vez, também avançaria para as oitavas de final com o empate, desde que a Polônia ganhe do Japão.

Pelo mesmo grupo e no mesmo horário, Polônia e Japão se enfrentam na Arena Volgogrado, em Volgogrado. A Polônia já está eliminada da Copa e o Japão precisa apenas do empate para avançar para as oitavas de final.

Às 15 horas, Inglaterra e Bélgica entram em campo na Arena Baltika, em Kaliningrado, e brigam pelo primeiro lugar do grupo G. As duas seleções já estão classificadas para as oitavas de final.

No mesmo horário, Panamá e Tunísia fazem o jogo de despedida da Copa – as duas seleções do grupo G já estão fora do torneio. Os times jogam na Arena Mordovia, em Saransk.

Como assistir aos jogos pela TV e online

Pela Globo, às 11 horas, vai ser possível acompanhar a partida entre Senegal e Colômbia. Os canais fechados Sportv e Fox Sports também transmitem o mesmo jogo. Já os canais Sportv 2 e Fox Sports 2 vão transmitir Polônia e Japão.

Os jogos da tarde seguirão o mesmo esquema: Globo, Sportv e Fox Sports transmitem Inglaterra e Bélgica e os canais Sportv 2 e Fox Sports 2 vão transmitir Panamá e Tunísia.

Para quem não tem acesso aos canais pela televisão, as partidas entre Senegal e Colômbia (11h) e Inglaterra e Bélgica (15h) poderão ser acompanhadas online pelo computador, celular ou tablet pelo Globoplay – o serviço é gratuito e basta um simples cadastro para acompanhar a transmissão ao vivo.