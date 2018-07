Como assistir à partida Brasil x Bélgica na TV, online e de graça

São Paulo – Apenas três jogos separam o Brasil da conquista do hexacampeonato e somente a vitória contra a Bélgica, nesta sexta-feira (06), garante que a nossa Seleção avance para a penúltima fase da Copa do Mundo 2018. O duelo entre as duas seleções acontece a partir das 15 horas, na Arena Kazan, em Kazan.

Embora o técnico da Bélgica, Roberto Martínez, tenha sinalizado que o Brasil é o grande favorito das quartas de final, tecnicamente o time belga é o mais forte até agora que a Seleção Brasileira vai enfrentar nesta Copa.

Se eliminar a Bélgica, o Brasil encara, na próxima terça-feira (10), o vencedor da disputa entre Uruguai e França, o jogo entre os dois times também acontece hoje, às 11 horas da manhã, no Estádio de Níjni Novgorod, em Níjni Novgorod.

Como assistir

Na TV aberta, as duas partidas programadas para esta sexta-feira serão transmitidas pela Globo. Os canais pagos Sportv e Fox Sports também farão as transmissões dos jogos programados para hoje.

Para quem não tem acesso aos canais pela televisão, as partidas podem ser assistidas online pelo computador, celular ou tablet pela Globoplay – o serviço é gratuito e basta um simples cadastro para acompanhar a transmissão ao vivo.

Classificados para a semifinal

Os jogos das quartas de final acontecem sexta e sábado. Além dos jogos desta sexta, no sábado (07), Suécia x Inglaterra entram em campo a partir das 11 horas da manhã na Arena Samara, em Samara. O segundo jogo do dia será entre os anfitriões da casa e a Croácia. Os vencedores das duas partidas de sábado se enfrentam na semifinal.

A final da Copa do Mundo 2018 está marcada para o domingo, dia 15, a partir do meio dia no Estádio Lujniki, em Moscou.