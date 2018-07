Como assistir à final da Copa do Mundo 2018

São Paulo – Depois de um mês com jogos quase todos os dias, a partida que definirá o grande campeão da Copa do Mundo 2018 acontece no domingo (15) a partir do meio-dia (horário de Brasília).

França e Croácia disputam a taça do mundo no Estádio Lujniki, em Moscou. O time francês é cotado como grande favorito. A seleção croata por sua vez foi a equipe que mais surpreendeu nesta Copa e pode ser uma grande surpresa mais uma vez na final.

O terceiro lugar dos campeões mundiais foi decidido, neste sábado, entre Bélgica e Inglaterra. Os belgas derrotaram o time inglês pode 2 a 0 no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo.

Como assistir

Na TV aberta, a partida será transmitida pela Globo. Os canais pagos Sportv e Fox Sports também farão as transmissões com programação especial toda a manhã.

Para quem não tem acesso aos canais pela televisão, a partida pode ser assistida online pelo computador, celular ou tablet pela Globoplay – o serviço é gratuito e basta um simples cadastro para acompanhar a transmissão ao vivo.