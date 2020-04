Comic Con San Diego 2020 é cancelada por causa da pandemia

Pela primeira vez nos 50 anos da San Diego Comic Convention (SDCC), a produção anunciou nesta sexta-feira, 17, que a edição 2020 está cancelada pelo novo coronavírus. O evento volta a acontecer entre os dias 22 e 25 de julho de 2021.

Segundo os organizadores, ao acompanhar as notícias e orientações das autoridades de saúde e do governo da Califórnia, eles chegaram à conclusão que não seria possível continuar com os planos para este ano. A demora do anúncio, disseram, se deu pela esperança de que a situação melhorasse até o verão no hemisfério norte.

Além das convenções, a Comic Con San Diego planejava a abertura de um museu para o verão de 2021, mas esses planos também foram todos adiados.

Quem já havia comprado ingressos para a edição 2020 poderá pedir reembolso ou transferência para o evento em 2021. As informações serão enviadas para os fãs por e-mail.

“Tempos extraordinários requerem medidas extraordinárias, e enquanto estamos tristes em tomar essas ações, sabemos que é a decisão certo”, disse, em comunicado, o porta-voz da entidade, David Glanzer.