Começa a venda de ingressos para a exposição “John Lennon em Nova York”

São Paulo – O dia a dia de John Lennon em Nova York entre os anos de 1971 e 1980 é tema de exposição que será aberta no Museu de Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, no dia 13 de março. Os ingressos para a mostra John Lennon em Nova York por Bob Gruen começam a ser vendidos antecipadamente na sexta-feira, 7, às 12 horas.

Aos 75 anos, Bob Gruen, um dos maiores fotógrafos da cena rock mundial, ainda está em atividade.

O lote que estará disponível para compra é para visitação em março.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser comprados no site da Sympla.

A exposição presta homenagem ao ex-Beatles nos 80 anos de seu nascimento e 40 anos de morte. John Lennon em Nova York Por Bob Gruen fica em cartaz de 13 de março a 7 de junho no MIS (Av. Europa, 158 – Tel. 2117-4777).