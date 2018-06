Com um jogador a menos, Colômbia perde por 2×1 para o Japão

Saransk – O Japão contrariou o favoritismo da Colômbia e estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 1 nesta terça-feira na Mordovia Arena, em Saransk, em jogo no qual a equipe sul-americana teve um homem a menos desde os três minutos de bola rolando devido à expulsão do volante Carlos Sánchez.

A equipe dirigida por José Pékerman teve pouco tempo para colocar em prática o que foi definido pelo técnico argentino, que se viu obrigado a mexer no esquema devido à falta de uma peça. Carlos Sánchez cortou com a mão uma bola que ia em direção ao gol, cometeu pênalti e recebeu cartão vermelho. Kagawa abriu o placar convertendo a cobrança.

Sem se entregarem, os colombianos chegaram ao empate ainda na primeira etapa, em cobrança de falta de Quintero. Entretanto, de cabeça, Osako marcou o segundo do Japão e selou a primeira vitória de uma equipe da Ásia sobre uma da África do Sul na história das Copas.

Dessa forma, os ‘Samurais Azuis’ largaram à frente no grupo H, que tem ainda Senegal e Polônia, seleções que se enfrentarão mais tarde na Otkrytiye Arena, em Moscou.

Na busca pela terceira classificação para mata-matas de Mundiais de sua história, o Japão voltará a campo no próximo domingo, em Ecaterimburgo, para enfrentar os senegaleses. A Colômbia buscará a recuperação no mesmo dia medindo forças com a representante europeia em Kazan.