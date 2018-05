Com nome ligado ao Real, Neymar está orgulhoso de vestir camisa do PSG

Redação Central – Em meio a boatos de uma negociação com o Real Madrid, o atacante brasileiro Neymar mostrou, neste sábado, estar “orgulhoso de usar a nova camisa” do Paris Saint-Germain e falou de seu desejo em “continuar dando alegria a todos” os torcedores da equipe francesa.

O jogador compartilhou em seu perfil do Twitter uma fotografia sua com a camisa que o PSG utilizará na próxima temporada acompanhada do seguinte texto: “Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos”.

O campeão do Campeonato Francês apresentou seu primeiro uniforme para a temporada 2018/19, com predomínio da cor azul e uma faixa central vermelha. A nova camisa começa a ser vendida hoje, segundo informa o PSG em seu site oficial.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) 12 de maio de 2018

