Com Naomi Watts no elenco, série derivada de Game of Thrones é cancelada

Los Angeles — A grupo “HBO” não seguirá com o projeto de uma série derivada de “Game of Thrones“, que seria estrelada por Naomi Watts, segundo publicou nesta terça-feira o site especializado “Deadline”.

Os atores e a direção já tinham gravado um episódio chamado de piloto, que oferece uma primeira impressão, antes de se decidir pela veiculação.

A “HBO”, no entanto, apostou por não seguir explorando o universo de “Game of Thrones”, assim não irá desenvolver a série, que seria um prelúdio da atração que chegou ao fim neste ano.

Watts seria a estrela da nova obra, que seria ambientada milhares de anos antes das histórias narradas em “GoT”. A ‘showrunner’ da série seria Jane Goldman, que escreveu os roteiros de dois filmes da franquia “X-Men” e também coproduziu a franquia “Kingsman”.

Goldman, inclusive, de acordo com o “Deadline”, foi responsável por avisar por email toda a equipe da nova série, do cancelamento, que não foi confirmado oficialmente pela “HBO”.

De todos os projetos de exploração do universo de “Game of Thrones”, este foi o que mais avançou até o momento. Em setembro, foi noticiado que outra série, um prelúdio sobre a Casa Targaryen estaria em produção, com episódio piloto quase concluído.

A obra foi criada por George R.R. Martin e tem como ‘showrunner’ Ryan Condal, que tem no currículo a série “Colony”.