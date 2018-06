Com Lukaku artilheiro, Bélgica goleia Tunísia e fica muito perto da vaga

Moscou – Em grande atuação do meia Eden Hazard e do atacante Romelu Lukaku, que se igualou a Cristiano Ronaldo com quatro gols na artilharia da Copa do Mundo, a Bélgica venceu a Tunísia por 5 a 2 neste sábado, em Moscou, e garantirá a classificação antecipada às oitavas de final caso a Inglaterra não perca para o Panamá no domingo, em Nizhny Novgorod.

Superior durante toda a partida diante de um adversário que se abriu demais para tentar competir à altura, a seleção belga atropelou na Otkrytiye Arena com dois gols do meia Eden Hazard, que nunca havia balançado a rede em Copas, dois gols de Lukaku e um do atacante Michy Batshuayi.

Os tunisianos descontaram com o zagueiro Dylan Bronn ainda no primeiro tempo, quando a partida estava 2 a 0, e com o meia Wahbi Khazri, que fechou o placar.

O jogo que registrou o maior número de gols na Copa até agora poderia ter até mais não fossem as grandes defesas do goleiro Ben Mustapha e o travessão, que impediu um de Batshuayi, outro a ter boa atuação após entrar no lugar de Hazard na segunda etapa.

Com o desempenho apresentado neste sábado, Lukaku se tornou o maior artilheiro da Bélgica em todas as edições do torneio, com sete gols. O recorde anterior pertencia ao ex-meia Jan Ceulemans, que representou o país em 1982, 1986 e 1990, e balançou as redes seis vezes.

O pênalti que originou o primeiro gol da partida, de Hazard, foi o 13º assinalado na Copa do Mundo da Rússia, número que já se iguala ao total de penalidades máximas marcadas ao longo de toda a edição de 2014, no Brasil, quando ainda não havia o recurso do sistema de árbitro de vídeo (VAR), responsável por cinco marcações até agora.

A vitória deixa a Bélgica isolada na liderança do grupo G, com seis pontos, enquanto a Tunísia, que não pontuou, ocupa a lanterna. Os belgas aguardam agora o resultado da partida entre Inglaterra e Panamá, que se enfrentarão no domingo, às 9h (horário de Brasília), no Estádio Nizhny Novgorod, torcendo pelo triunfo inglês.