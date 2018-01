Com indicações ao Oscar, “Dunkirk” volta ao cinema

Com suas oito indicações ao Oscar (inclusive melhor filme e direção para Christopher Nolan), Dunkirk volta ao cartaz nos cinemas da cidade. Ótima chance para conferir este drama da 2ª Guerra Mundial que, pela força das imagens, pede uma tela grande para ser visto como se deve. Nolan recria de maneira impressionante um episódio da 2ª Guerra, o resgate de soldados britânicos da praia de Dunquerque, em 1940.

Este é considerado um episódio fundamental para o andamento e desfecho da guerra, embora situado quase em seu início. As forças alemãs cercaram os exércitos inglês e francês nas praias da Normandia e continuavam a avançar. Com a França derrotada, e os Estados Unidos e União Soviética ainda fora do combate, a Grã-Bretanha suportava sozinha o peso do domínio nazista.

Lacônico, Nolan omite as escaramuças políticas e dá sua versão emocionante ao heroísmo britânico no episódio das pequenas embarcações convocadas para buscar os 300 mil soldados ameaçados. Para o ponto de vista complementar, o dos tensos bastidores políticos, assista a O Destino de Uma Nação, também em cartaz.

