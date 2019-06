Com gol de vitória, Marta supera Klose e é a maior artilheira das Copas

São Paulo — A seleção brasileira feminina de futebol venceu a Itália por 1 a 0 nesta terça-feira (18) em Valenciennes, na França. O resultado da partida foi definido com um gol da camisa 10 do time, Marta, e leva o Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Além disso, a jogadora marcou seu 17º gol em Copas do Mundo e ultrapassou o alemão Miroslav Klose, tornando-se a maior artilheira da história do torneio.

Marta, que começou o jogo entre as titulares, participou da disputa usando um batom escuro em sinal de protesto contra a desigualdade salarial no futebol.

O time brasileiro dependia apenas do empate para se classificar às oitavas de final. Mas, mesmo com uma derrota, ainda teria chance de continuar na busca pelo título.

Agora, o próximo adversário das brasileiras ainda será definido em função de resultados de outros jogos, mas existe a possibilidade de o Brasil enfrentar a França, anfitriã do torneio.