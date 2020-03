Com coronavírus, músicos fazem shows em casa e “sem público”

A pandemia do coronavírus (Covid-19) não deixou a indústria da música incólume. No geral, artistas têm cancelado shows, prometendo datas posteriores. É o caso, por exemplo, de Marília Mendonça, Backstreet Boys e BTS. Festivais também ficaram em suspensão. O SXSW, em Austin (Texas), festival multidisciplinar e famoso por apresentar ótimas bandas em início de carreira, cancelou a edição de 2020, que aconteceria agora em março. Já o Lollapalooza Brasil, previsto para abril no Autódromo de Interlagos, anunciou nova data em dezembro e prometendo manter, ao menos, os três headliners.

Outros artistas, contudo, têm buscado na internet a solução para encontrar seus fãs, mas manter a segurança da quarentena e da distância social: shows online, com transmissão ao vivo e via redes sociais ou sites.

Confira alguns dos artistas que já fizeram ou farão shows online, evitando as aglomerações:

Paula Fernandes

A cantora fez pocket show online nessa terça-feira (17), através de suas redes sociais. Antes, no Instagram, a artista pediu sugestões dos fãs para montar o repertório da apresentação. “Quero sempre estar juntinho deles, independente de como for. Se agora temos que ficar em casa, vou até os fãs pelo online”, disse.

Teresa Cristina

Outra cantora que fez show online hoje (17) foi Teresa Cristina, que usou seu Instagram para encontrar os fãs.

Alejandro Sanz

O artista espanhol Alejandro Sanz transformou o show que faria em 14 de março com seu amigo Juanes em uma live no YouTube, no último dia 15.

YUNGBLUD

O cantor britânico também transformou seu show do dia 16 em uma segura live de quarentena:

Roberta Sá

A cantora brasileira divulgou datas para próximas lives com apresentações musicas: nos dias 19 e 21 de março.

Neil Young

Um dos maiores ícones da música, Young prometeu shows online como parte de sua campanha para o candidato à nomeação democrata Bernie Sanders. Young trocou os shows ao vivo em comícios para transmissões online.