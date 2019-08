Com Claire Foy e Emma Watson, calendário Pirelli 2020 busca a sua Julieta

São Paulo – O fotógrafo italiano Paolo Roversi, radicado em Paris, tem feito algumas das fotografias de moda mais intensas dos últimos tempos. Segundo ele, suas imagens são criadas a partir da subtração, não da adição. Fica algo de faltante na cena, algo desnudo, sem máscaras, sem falsidades. Daí seus retratos de modelos serem tão contundentes e reveladores.

Escolhido para fotografar as mulheres do Calendário Pirelli 2020, Roversi criou o ensaio “Procurando Julieta”, baseado na personagem da clássica peça de William Shakespeare.

Suas Julietas não são modelos profissionais, mas atrizes, cantoras e artistas. Estão no novo calendário as atrizes Claire Foy, Mia Goth, Emma Watson, Indya Moore, Yara Shahidi e Kristen Stewart. Também, a cantora chinesa Chris Lee, a cantora espanhola Rosalia e a artista franco-italiana Stella Roversi.

A ideia era buscar mulheres de diferentes culturas e países, com diferentes trajetórias, para se colocarem no lugar de Julieta, como em um teste de elenco. Ali, com figurino, precisavam representar, cantar, posar. Elas precisam inserir suas noções de amor, força, juventude e beleza para personificar a personagem shakespeariana.

As imagens foram feitas em Paris e em Verona. Roversi define uma busca interminável para encontrar “Julieta”, pois “Julieta é um sonho”. As fotografias da edição 2020, assim como em outras edições recentes, fogem totalmente de modelos sexualidades e objetificadas. Em entrevistas à imprensa estrangeira, Roversi disse que buscou um “casting real” para o ensaio: mulheres atuais para glorificar a beleza e o amor.

A Pirelli ainda não divulgou as imagens finais dos ensaios.

Confira as imagens dos bastidores, na produção das fotografias oficiais que integrarão o calendário: