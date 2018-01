Com 13 indicações, “A Forma da Água” é o favorito no Oscar

Los Angeles, Estados Unidos – “A Forma da Água”, a fantasia romântica dirigida pelo mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita na 90ª edição do Oscar com um total de 13 indicações, anunciou nesta terça-feira a Academia de Hollywood.

Por sua parte, “Dunkirk”, do britânico Christopher Nolan, conseguiu oito indicações, seguido pela produção independente “Três Anúncios para um Crime”, com sete.

“O Destino de uma Nação”, filme politico centrado na figura de Winston Churchill, obteve seis indicações, mesmo número do drama “Trama Fantasma”, que representa a despedida do ator Daniel Day-Lewis do cinema.

Além disso, “Blade Runner 2049” saiu com cinco indicações, todas elas de caráter técnico, enquanto “Lady Bird”, de Greta Gerwig, também foi indicada a cinco prêmios.

O filme de Del Toro já havia sido o mais indicado para o Globo de Ouro, onde concorria em sete categorias, embora finalmente só tenha conseguido dois, o de melhor diretor e de melhor trilha sonora original para Alexander Desplat.

Por sua vez, “Três Anúncios para um Crime”, que chegou ao Globo de Ouro com seis indicações, conquistou quatro, entre eles os de melhor filme dramático, roteiro e interpretação feminina, para Frances McDormand.