Colômbia dá show, renasce na Copa e decreta eliminação da Polônia

Kazan (Rússia) – No duelo de favoritas que acabou se tornando uma luta pela sobrevivência, a Colômbia finalmente acordou, venceu a Polônia por 3 a 0 neste domingo, em Kazan, e decretou a primeira eliminação de uma seleção europeia e também cabeça de chave nesta edição da Copa do Mundo.

A seleção colombiana, que dominou a partida, abriu o placar aos 38 minutos, com gol de cabeça do zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras. Na segunda etapa, aos 23, o atacante Falcao García marcou primeira vez em Copas do Mundo. Grande destaque do jogo, o meia Juan Cuadrado, que infernizou a zaga adversária, fechou o placar aos 29.

Com o empate em 2 a 2 entre Japão e Senegal, líderes do grupo H com quatro pontos, a equipe que saísse derrotada do duelo na Kazan Arena estaria matematicamente eliminada por não ter pontuado nas duas primeiras rodadas.

A eliminação precoce da Polônia mantém o fantasma das edições de 2002 e 2006, quando a seleção europeia também voltou para casa sem passar da primeira fase.

Robert Lewandowski, principal jogador polonês e artilheiro isolado das Eliminatórias Europeias com 16 gols marcados, perdeu as duas oportunidades que teve, defendidas por David Ospina. O atacante ainda terá uma chance de balançar a rede na Copa, mas com a passagem de volta já comprada.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, a Colômbia, precisando vencer para não contar com uma combinação de resultados, enfrentará Senegal na próxima quinta-feira, às 11h (horário de Brasília) em Samara. Enquanto isso, o Japão terá como adversária a Polônia em Volgogrado. EFE