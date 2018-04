Colecionador compra 2 garrafas de uísque por US$ 1,2 milhão em Dubai

Dubai – Um “colecionador particular” adquiriu duas garrafas de uísque no aeroporto internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), por US$ 1,2 milhão, anunciou nesta sexta-feira a marca de uísque The Macallan em comunicado.

Segundo a nota, que não deu detalhes sobre o comprador, que foi identificado como “um homem de negócios”, as duas garrafas eram da marca The Macallan 1926 e foram vendidas na loja “Le Clos” da área comercial do aeroporto.

A marca afirma que o uísque das duas garrafas foi curado durante 60 anos em tonéis de carvalho que previamente continham xerez e que faziam parte de um lote de outras 40 garrafas que foram colocadas à venda pela primeira vez em 1986.

O preço de custo da bebida na primeira vez em que ela foi colocada à venda era de 20 mil libras esterlinas (aproximadamente US$ 26.650) e, segundo a nota, “a última venda individual conhecida foi em 2007 com um preço de US$ 75 mil na casa de leilões Christie’s”.

De acordo com o comunicado, a transação em Dubai representa um recorde mundial na venda de uísque, mas detalhou que a garrafa mais cara leiloada até o momento foi uma The Macallan M Imperiale, arrematada por US$ 628 mil na casa de leilões Sotheby’s de Hong Kong em 2014.