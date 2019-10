Coleção de uísques, tida como a melhor do mundo, é leiloada pela Sotheby’s

A partir de 27 de setembro, os interessados em adquirir itens daquela que é considerada a melhor coleção de uísques do mundo puderam dar seus lances no site da Sotheby’s – as vendas terminam no dia 24 de outubro.

Foi a primeira vez que a casa de leilões pôs à venda um conjunto de bebidas do tipo dessa magnitude e pertencente a uma só pessoa, mantida no anonimato. Ela levou décadas para amealhar tamanha preciosidade. Estavam em jogo, por exemplo, 178 garrafas da série Fine and Rare da destilaria Macallan.

A joia da coroa, o The Macallan 1926, foi envelhecido por 60 anos e oferecido por lances de no mínimo £ 300 mil, o equivalente a R$ 1,5 milhão – o barril do qual a bebida foi retirada, de número 263, rendeu apenas 40 garrafas, não vistas em leilões há mais de uma década. A expectativa da Sotheby’s era obter cerca £ 4 milhões com o leilão.