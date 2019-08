Coleção de Rabanne leiloada em Paris atinge R$ 186 mil

Paris – A coleção criada pelo estilista Paco Rabanne, que ontem foi leiloada em Paris, atingiu 57.200 euros (cerca de R$ 186.715) e a peça mais cara chegou a 4.600 euros (cerca de R$ 15.015), informou hoje à Agência Efe a casa de leilões Artcurial.

As roupas foram desenhadas inicialmente para desfiles e utilizados em peças de teatro e ópera. O vestido, que atingiu o maior preço no leilão, é composto de pequenas peças, e foi usado pelo Acción Grupo Instrumental em uma de suas óperas. A peça foi adquirida no leilão por 4.600 euros (R$ 15.015).

Entre as demais peças leiloadas destacou-se uma blusa composta por “conchas” de PVC alaranjadas e unidas por pequenos anéis de metal dourado, que foi vendidos por 3.005 euros (R$ 9.809) e uma espécie de malha de prata adquirida por 2.379 euros (R$ 7.765).

Os trajes incluem toda uma gama de peças em metal, alumínio, plástico e pedra que servem como exemplo do estilo “fora do padrão do estilista basco”, informou a Artcurial.