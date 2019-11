Coldplay cancela turnês enquanto seus shows não forem sustentáveis

Londres — A banda britânica Coldplay decidiu não fazer turnê para promover seu último álbum “Everyday Life”, que será lançado na sexta-feira, devido ao possível impacto ambiental que seus shows podem gerar.

“Nós reservamos um tempo para ver como nossa turnê pode ser benéfica”, disse Chris Martin, líder do grupo, em entrevista à “BBC”, onde comentou a posição do grupo sobre a crise climática.

O Coldplay está atualmente na Jordânia, onde fará duas apresentações amanhã, uma ao amanhecer e outra ao entardecer, como forma de refletir seu álbum duplo “Everyday Life”, que tem duas partes (Sunrise e Sunset).

Chris Martin disse ter escolhido a Jordânia para esses shows porque queria “um lugar no meio do mundo, onde geralmente não tocamos”.

A última turnê mundial do grupo foi a álbum “A Head Full of Dreams”, lançado em 2015, que os levou a apresentar 122 shows em quatro continentes entre 2016 e 2017, inclusive com passagem por São Paulo e Rio de Janeiro.