Cohiba agora é vinho

Produzida pela estatal cubana Habanos SA, a Cohiba provavelmente é a marca de charutos mais conhecida do mundo. Provavelmente o produtor de vinhos mais animado da Espanha, Oscar Montaña uniu seu destino ao dos lendários charutos, no início produzidos somente para Fidel Castro e oficiais de alto coturno.

Em parceria com o governo comunista, o produtor espanhol, dono das vinícolas Marqués de Tomares, na Rioja, Nuesto de Diaz Bayo, na Ribera del Duero, e Chan de Rosas, na Galícia, lançou dois tintos, o Cohiba Atmosphere Reserva 2011 e o Cohiba Atmosphere Gran Reserva 2010.

Esse último leva uvas tempranillo (90%), graciano (7%) e viura (3%) e repousou por 36 meses em barricas de carvalho americano e francês e outros 36 nas garrafas. O Reserva 2011 foi desenvolvido com uvas tempranillo (80%), graciano (10%), mazuelo (7%) e viura (3%) e descansou em barricas de carvalho francês por 18 meses e o mesmo tanto nas garrafas.

Desenvolvidas na Rioja, as duas novidades seguem os preceitos da Denominação de Origem Controlada (DOC) local e foram apresentadas oficialmente no dia 21 de setembro, durante um evento da Cohiba em Madri, no Museu do Traje. Elaborados para harmonizar com os charutos, os vinhos ganharam estampas de ouro 24 quilates. De cada variedade foram produzidas 18 mil garrafas.

No Brasil, os produtos de Oscar Montaña são vendidos pelas importadoras Casa Flora (www.casaflora.com.br) e Porto a Porto (portoaporto.com.br). Ainda sem data para chegar às prateleiras brasileiras, os vinhos Cohiba devem custar tão caro quanto os charutos. E virar dois dos tintos mais cobiçados nos free shops.