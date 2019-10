Clube EXAME VIP promove jantar em bistrô em São Paulo

São Paulo – Exame VIP promoveu ontem um jantar, em parceria com a marca de alta relojoaria Panerai e o clube de vinhos Edega, no restaurante Chef Rouge, em São Paulo – “o melhor bistrô do país”, nas palavras de Philippe de Nicolay Rothschild, fundador da importadora PNR e do Edega.

No evento, foram servidos gravlax de saumon, crème acidulée aux herbes e tartare de poisson, vinaigrette carotte-agrumes, de entrada; raviole de chèvres frais, courgettes et tomates, filé mignon aux trois sauces, pomme de terre Roesti e magret de canard frotté au grué, mole poblano, como prato principal; e tarte tatin, de sobremesa, bien sür.

Para acompanhar, foram escolhidos o champagne Barons de Rothschild brut, o branco Sancerre 2014, o tinto Blason de L’Évangile 2011 e o vinho de sobremesa Carmes de Rieussec 2008.

Confira quem passou por lá: