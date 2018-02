Clipe mostra todos os filmes que ganharam o Oscar de fotografia

A compilação foi montada pelos americanos Andy Schneider e Jonathan Britnell, que têm um site especializado em vídeos de cinema, o Burger Fiction. Com pouco mais de sete minutos, o clipe mostra todos os filmes vencedores do Oscar de melhor fotografia – desde a primeira edição do prêmio, que aconteceu em 1929 (e premiou filmes produzidos em 1927/28).

Além de ilustrar a evolução tecnológica e artística do cinema, a compilação revela alguns detalhes interessantes, como a longevidade dos filmes preto-e-branco, que só pararam de receber Oscars em 1966 – durante 30 anos, a Academia concedeu dois prêmios de fotografia por ano, um para os filmes em cores e outro para os P/B. A lista também chama a atenção por algumas injustiças históricas, como a ausência do clássico “2001”: no ano em que ele concorreu ao Oscar, o prêmio de melhor fotografia foi para “Butch Cassidy & The Sundance Kid” – um filme adorável, mas cuja fotografia não é comparável ao clássico de Stanley Kubrick (que acabou levando um Oscar menos importante, o de efeitos especiais).

Veja abaixo o clipe com todos os vencedores: