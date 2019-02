Classificados VIP: time de futebol procura tatuador profissional

Jogadores e fãs de futebol sempre expressaram seu amor e apoio ao esporte com tatuagens. Pensando nisso, o Philadelphia Union, time da Major League Soccer, anunciou a criação de um cargo inédito. O clube procura um tatuador profissional que será responsável pelas tatuagens dos jogadores, torcedores e também de outros funcionários do time.

Em comunicado publicado no site oficial, o Union anuncia que o processo seletivo começará imediatamente. “Estamos procurando um parceiro com uma vasta variedade de talentos e habilidades, e alguém que possa oferecer uma ampla gama de técnicas”, diz Doug Vosik, vice-presidente de marketing.

Para preencher a vaga é necessário ter, no mínimo, cinco anos de experiência com tatuagens, flexibilidade de horário e gostar de tatuar serpentes (animal presente no escudo do clube).