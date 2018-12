Clarice Lispector faria 98 anos. Relembre frases da escritora

São Paulo – A escritora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector faria hoje 98 anos e ganhou uma homenagem do Google. Clarice morreu no dia 9 de dezembro de 1977, aos 57 anos, vítima de um câncer nos ovários.

Clarice é considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século 20 e, ao longo de sua vida, escreveu romances, contos e ensaios.

Um dos seus livros mais célebres é “A hora da estrela”, obra sempre presente em vestibulares e que conta o trágico cotidiano de uma retirante nordestina em uma grande cidade.

“A paixão segundo G.H” também é outra obra famosa da escritora, que relata a história de uma mulher que dispensou a empregada e, no momento em que limpava o quarto, esmagou uma barata no guarda-roupa.

A escritora, que tem descendência judaica, estudou direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cidade onde sua família se estabeleceu quando chegou ao país, após morar por breves períodos em capitais do nordeste. Clarice também trabalhou como tradutora e jornalista.

Sua literatura é enquadrada no modernismo, e sua prosa é conhecida pelo marcante existencialismo e melancolia. Não à toa, a escritora é conhecida por frases que analisam e dão dicas preciosas sobre relacionamentos.

Veja abaixo algumas de suas citações mais famosas, retiradas do site O Pensador:

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento.

Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, Depende de quando e como você me vê passar.

…Que minha solidão me sirva de companhia.

que eu tenha a coragem de me enfrentar.

que eu saiba ficar com o nada

e mesmo assim me sentir

como se estivesse plena de tudo.